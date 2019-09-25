В шести районах Забайкалья построятся новые корпуса детских садов

Новые корпуса детских садов построят в Чернышевском, Дульдургинском, Улетовском, Газимуро-Заводском, Ононском и Карымском районах Забайкальского края. Они позволят открыть новые группы для малышей от полутора до трех лет.

На строительство в рамках национального проекта "Демография" выделили 460 миллионов рублей. Ясельные группы в каждом учреждении будут рассчитаны на 36 мест.

Только в селе Дульдурга Дульдургинского района обновляют сразу два детских садика - "Ромашка" и "Теремок". Вскоре в новых пристройках начнут проводить отделку. Глава района Базар Дугаржапов отметил, что ясельные группы здесь сейчас особенно нужны.

- Так как наш район относится к сейсмическим территориям, для объектов закуплена специализированная плитка, которую привезут нам из Бурятии, - рассказал Базар Дугаржапов.

Вскоре закончат строительство помещений и в детском саду села Газимурский Завод. По словам главы Газимуро-Заводского района Романа Задорожина работы сейчас выполнены на 60-70 процентов. Свои двери для воспитанников новые группы откроют в 2020 году.

Справка "РГ"



В 2019 году благодаря национальному проекту "Демография" в Забайкалье заработали 16 новых пристроек, где приняли более 500 детей от полутора до трех лет. К концу следующего года в ясельных группах краевых дошкольных учреждений должны появиться еще около 1500 мест.