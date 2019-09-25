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25.09.2019 06:25
Проект: В регионах

Вертолетную площадку открыли при забайкальской больнице

Текст: Валерий Голубев
В Забайкальском крае открылась вертолетная площадка при Ононской центральной районной больнице. Это уже 25-я подобная площадка в регионе, оснащенная светосигнальным оборудованием.

Благодаря ее появлению экстренная медицинская помощь станет доступнее почти десяти тысячам жителей Ононского района. Всего же в Забайкалье планируется оборудовать места для приземления воздушных судов при каждой центральной районной больнице. Это позволит принимать транспорт санитарной авиации в ночное время.

Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
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- За 2018 год порядка восьми раз нам требовалась экстренная помощь. Площадка в Ононском районе находится в трех километрах от поселка на территории старого аэропорта. Раньше транспорт санитарной авиации приземлялся в Агинском округе, что вызывало определенные трудности. Площадку мы оснастили портативным светосигнальным оборудованием, питание которого осуществляется от автомобиля скорой помощи. Кроме того, здесь же мы подготовили взлетно-посадочную полосу для самолета Ан-24, также находящегося в распоряжении санитарной авиации, - рассказал главный врач Ононской центральной районной больницы Артур Бальжинимаев.

Забайкальский край с августа 2017 года является участником федерального приоритетного проекта по обеспечению своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах. Проект призван возродить службу санитарной авиации региона. За два года в распоряжение службы медицины катастроф поступили два вертолета МИ-8, один с медицинским модулем, другой резервный, предназначенный и для нужд санитарной авиации.

- Еще до недавнего времени площадки, работающие в ночное время, существовали только в Чите и Краснокаменске. Сегодня 25 таких площадок. Для жителей 31 района Забайкальского края, а это около миллиона человек, повысится доступность экстренной медицинской помощи с использованием санавиации. Благодаря реализации национального проекта "Здравоохранение" свыше 680 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов будет направлено в ближайшие три года для приобретения дополнительных летных часов санитарной авиации", - подчеркнул министр здравоохранения региона Валерий Кожевников.

Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
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В нынешнем году воздушные суда, оснащенные медицинскими модулями, в Забайкальском крае совершили 269 вылетов, эвакуировали 447 пациентов, в том числе 134 ребенка.

Напомним, в Забайкальском крае с 2019 года реализуются федеральные программы: национальный проект "Здравоохранение" и план развития центров экономического роста, по которым в регион в ближайшие три года поступит более шести миллиардов рублей. На эти средства до 2021 года реализуют различные мероприятия. Среди них - проведение капитальных ремонтных работ семи медицинских организаций Читы и края, создание проектов туберкулезной и краевой детской кинической больницы в Чите, строительство и приобретение сорока единиц фельдшерско-акушерских пунктов, приобретение 54 автомобилей, покупка медицинского оборудования и служебного жилья для медицинских работников - всего 203 квартиры.

Развитие сферы здравоохранения в регионе идет благодаря проведению в жизнь властями региона и округа новой экономической политики на Дальнем Востоке.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Забайкальский край
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