Владимиру Путину доложили о готовности страны к отопительному сезону

На совещании с членами правительства президенту Владимиру Путину доложили о готовности жилищно-коммунального хозяйства страны к отопительному сезону. "Знаю, что в некоторых регионах, к сожалению, уже столкнулись со сбоями", - заявил глава государства. Минстрой признал проблемным всего один субъект Федерации.

На 25 сентября отопительный сезон начался в 47 регионах, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. В начале осени о полной готовности рапортовали 2173 из 2693 муниципальных образований. "Индекс готовности более 80 процентов. Мы идем в том же темпе, что проходили в прошлом году в аналогичный период", - сравнил глава Минстроя.

По другим показателям готовности отрасль ЖКХ также идет в ногу с прошлым годом. В целом по стране жилищный фонд подготовлен на 90 процентов, котельные - на 89 процентов, тепловые сети - на 92, водопроводные - на 88 процентов. Аналогичная ситуация с созданием оперативного резерва топлива. "По прошлом году у нас практически не было сбоев, поэтому накопление идет таким образом, каким мы и планировали, за исключением одного из субъектов", - заявил министр Якушев.

Им оказалась Еврейская автономная область, где проблемы возникли в ряде муниципалитетов. Сейчас, рассказал глава Минстроя, большая межведомственная комиссия пытается поставить работу в регионе на системный режим.

"Одна из главных проблем - это централизованные поставки угля", - объяснил Владимир Якушев. Подготовлен конкретный план действий. Сейчас требуются 120 миллионов рублей для поддержания ЕАО. Эти средства позволят снять все аресты со счетов местного предприятия "Облэнергоремонт", чтобы оно могло полноценно функционировать, в том числе заплатить авансы для создания топливного запаса на 45 дней. Кроме того, правительство выделило дополнительные 98 миллионов рублей на подготовку к отопительному сезону и ремонту котельного оборудования Еврейской автономной области.

Минстрой намерен с 2020 года организовать в регионе централизованные закупки топлива с понятным ценообразованием, чтобы не приходилось каждый раз решать проблемы в ручном режиме.

- В целом, за исключением той информации, которую я доложил по Еврейской автономной области, подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства по прохождению осенне-зимнего периода идет в штатном режиме, - констатировал Владимир Якушев.

Успели к отопительному сезону подготовиться даже те регионы, в которых могли возникнуть трудности из-за объективных причин природного характера - паводков. В Приморском крае, Амурской и Хабаровской областях подготовка прошла в плановом режиме.

Полностью готова к зиме Иркутская область, куда в районы паводка несколько раз вылетал лично Владимир Путин. "Минстрой, можно сказать, ногами прошел по всем котельным, посмотрели готовность", - рассказал глава министерства о методах работы. Сегодня не отапливается только один муниципалитет, но, заверил он, не из-за технических сбоев - просто там еще достаточно тепло.