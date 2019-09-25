Новости

Бразильский боец ММА попросил главу UFC о бое с Нурмагомедовым 07:55
Глава Bellator пообещал провести в РФ турнир с участием Емельяненко 07:46
В шахте под Оренбургом погиб горняк 07:33
США не пустили россиян на конференцию по запрету ядерных испытаний 07:32
Макрон заявил о прогрессе в диалоге между Россией и Украиной 07:24
Названы четыре простых продукта, влияющие на продолжительность жизни 07:11
Месси получил новую травму 07:07
Трамп создал группу по защите себя от импичмента 06:50
Отреставрированный памятник Фадееву в Москве откроют до конца сентября 06:15
Столичные газовщики перешли на раздельный сбор мусора 05:50
СК начал проверку гибели мужчины от лап тигра в Хабаровском крае 05:45
При взрыве в Афганистане погибли три человека 05:17
Магаданец лишился свободы после ссоры с соседом из-за собаки 04:52
В Приморье раненному леопарду удалят опухоль 04:44
В МИД РФ назвали позором отказ США выдать визы дипломатам из России 04:28
Рыбаков с горящей плавбазы доставили на Шикотан 04:20
США и НАТО провели испытания модификации атомной бомбы B61 04:15
Министр торговли США заснул во время речи Трампа в ООН 03:22
США расширили санкционный список против Венесуэлы 02:57
Небензя: США не дали визы российским участникам конференции по ДВЗЯИ 02:37
Палата представителей США начнет импичмент Трампу 02:05
Трамп: Заявление демократов об импичменте испортили день на ГА ООН 01:39
Демократы объявили о начале процедуры импичмента Трампа 00:40
При взрыве бензовоза пострадали полсотни жителей столицы Мали 00:17
Головин провел лучший матч за "Монако": команда одержала первую победу 00:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
25.09.2019 07:41
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Страсти по женской доле

Новый спектакль Театра-Театра впечатлил пермяков
Текст: Инесса Суворова (Пермь)
Российская газета - Неделя - Пермский край № 215(7973)
"Дом Бернарды Альбы" в постановке режиссера из Болгарии Дианы Добревой по пьесе испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки вызвал в столице Западного Урала ожидаемый фурор.
Дочери Альбы обречены провести свои лучшие годы взаперти. Выхода два, но один другого не лучше: безумие или смерть. Фото: Театр-Театр Дочери Альбы обречены провести свои лучшие годы взаперти. Выхода два, но один другого не лучше: безумие или смерть. Фото: Театр-Театр
Дочери Альбы обречены провести свои лучшие годы взаперти. Выхода два, но один другого не лучше: безумие или смерть. Фото: Театр-Театр

На зрителей из прохладной Перми горячие испанские страсти, льющиеся со сцены бурным потоком, произвели неизгладимое впечатление.

В спектакле есть момент, когда актеры держат паузу, и, признаться, давно на пермских подмостках не было столь долгого и ненаигранного молчания. Это было молчание потрясения.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
В России впервые поставили мюзикл по драме "Дом Бернарды Альбы"

События пьесы разворачиваются в маленьком селении, в доме Бернарды Альбы, где кроме хозяйки живут пять ее дочерей и сумасшедшая старуха-мать. Начинается спектакль с отпевания - у Бернарды умер муж, отец четырех ее дочерей. Мать объявляет восьмилетний траур: теперь в дом нет доступа "ни мужчинам, ни ветру".

Между тем дочерям от 20 до 39 лет. И ни у одной нет жениха. А восьмилетний траур и вовсе сводит шансы девушек на нет - они обречены провести свои лучшие годы взаперти. Выхода два, но один другого не лучше: безумие или смерть.

По ходу повествования становится ясно, что дело не в испанской крови и не во влиянии времени, когда женское затворничество считалось естественным.

- Темы всех моих спектаклей вечные, они не имеют привязки к эпохе или стране, - говорит Диана Добрева. - Это проблемы человеческого сердца. История любви и борьбы за право любить. История о том, что происходит с женщинами, лишенными права проявить свои чувства, и на что они способны, чтобы отстоять свободу.

Михаил Швыдкой: Театр - это мистерия пространства и времени

К событиям, которые разворачиваются на сцене, зрителей готовят еще до того, как они зайдут в зал. В фойе стоят блюда с лимонами (позднее они метафорически возникнут на сцене). Там же можно увидеть танцовщицу, отбивающую чечетку. Она спрятана в полупрозрачный куб из тонкой ткани, где бурлят чувства и играет кровь. Но до публики эмоции доходят в приглушенных тонах - это символизирует внутренний женский мир.

Хотя спектакль называют женским, производит впечатление он не только на слабый пол. Сидящий позади пермяк, глядя на страдания дочерей Бернарды Альбы, которые делят одного мужчину - Пепе Римлянина, в сердцах сказал: "Ну что, разве других Пеп у них нет!"

Кстати

Специально для пермской постановки Диана Добрева дополнила пьесу поэзией Федерико Гарсиа Лорки, Мигеля Эрнандеса, Хуана Рамона Хименеса. Как говорят знатоки театрального искусства, это позволило сохранить "испанскую кровь" и одновременно сделало сюжет богаче, а образы героинь - глубже.

Культура Театр Драматический театр Культура Театр Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь ПФО Пермский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков сравнил последствия для нарушителей на митингах в РФ и США
Косачев: Отказ в визах не должен сойти Вашингтону с рук
В России могут ужесточить требования к продаже алкоголя
Минобороны опровергло обвинения Эстонии в нарушении ее границ
Трамп рассказал, до каких пор будет задерживать помощь Киеву