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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСИН проверит видео с избиением заключенного в пермской колонии

Текст: Надежда Пащенко

В Пермском крае сотрудники ФСИН РФ начали служебную проверку по факту опубликованного в Сети видео, на котором несколько заключенных избивают и насилуют другого заключенного. Как уточнили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел в исправительной колонии №9 в Соликамске.

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Кадры с избиением ранее опубликовал в соцсетях представитель организации Gulagu.net Владимир Осечкин. По его словам, ролик попал к нему анонимно от "предположительно добросовестного сотрудника колонии, который вынес видео, рискуя жизнью". По мнению Осечкина, основанием для издевательств со стороны заключенных стал отказ осужденного "платить взятки и дань. Кроме того, по словам правозащитника, потерпевший заключенный отказался "подписывать явки с повинными в том, чего не совершал".

В то же время источник "РГ", знакомый с ситуацией, уточнил, что настоящей причиной конфликта между заключенными стал карточный долг. Сейчас обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники ФСИН по Пермскому краю. Кроме того в колонию выехали специалисты центрального аппарата ведомства. До окончания следственного процесса региональный отдел ФСИН официально не комментирует произошедшее. Материалы проверки будут направлены следователям.

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