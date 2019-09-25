Регина Парпиева, ослепшая в 8 лет из-за редкой болезни (оптикомиелита Девика), хочет стать журналистом. В декабре 2018-го Владимир Путин, узнав об этом на форуме добровольцев России, дал ей интервью. В разговоре с президентом девочка призналась, что еще хотела бы взять интервью у австралийца Ника Вуйчича.

И вот их встреча состоялась: Ник Вуйчич приехал в Нижний Новгород. К слову, в этом году только один российский город - Нижний Новгород - значится в графике его поездок.

- Регина осталась под огромным впечатлением от встречи, - рассказывает ее мама Гульнара Парпиева. - Несколько раз готова была расплакаться. Он разрешил ей потрогать его ножку и обнять за плечи.

Регина подготовила для Ника и его семьи собственноручно сплетенные ею из бисера подарки: дочкам-двойняшкам - по сердечку, сыновьям - две звездочки, а самому Нику и его супруге - пару стрекоз (одна из них голубая, другая - розовая). Еще она вручила Нику "жемчужное" сердце, сплетенное из бисера. Ник очень доброжелательно ответил на все вопросы Регины.

Регина, как и Ник, в возрасте 8-10 лет испытывала сильнейший душевный дискомфорт. Тогда Гульнара этого не замечала.

- Регина знала, что я подавлена ее болезнью, и не хотела причинять мне лишние страдания, - вспоминает Гульнара. - Тогда у дочки было обострение, она не могла ходить, мы почти постоянно находились в больнице.

Регина спросила Ника: "Опишите свой самый счастливый день из детства". Именно из детства.

- Ник задумался, поднял брови вверх, - рассказывает Гульнара. - Он выглядел явно озадаченным. Потом ответил: "Когда я поймал первую рыбу!"

На вопрос о любимом блюде Вуйчич без раздумий ответил, что отныне - голубцы, а рецепт счастья выписал такой: "Быть благодарным и никогда не отчаиваться".

- Едва прикоснувшись к Нику, я почувствовала доброту и поняла, что он очень замечательный человек и достоин лучшего, - говорит Регина. - Тогда я сказала ему: "Хочу, чтобы Бог вернул тебе руки и ноги". А он ответил мне: "Не в этой жизни. Встретимся на небесах: ты увидишь меня, и я тебя обниму". На что я возразила: "Надеюсь, что мы увидимся еще и в этой жизни".

В приволжской столице Ник провел всего один день, но успел провести еще две встречи с нижегородцами. На первую пришли около 400 человек, в том числе 150 - инвалиды-колясочники.

Один из них, Александр Кабанов, после встречи признался, что результат превзошел ожидания.

- Невероятная энергетика! - поделился впечатлениями он. - Вуйчич безусловно прав: любовь, конечно, главное. Без нее - никуда.

- Как ты делаешь то, что делаешь? - часто спрашивают меня. Я отвечаю: силы дает любовь. Меня любили родители, друзья, хоть и было их немного, - с этих слов начал свою речь Ник Вуйчич. - Иногда мы сами себя не любим, поэтому хочу, чтобы вы стали друзьями себе и верили в свои силы. Утром встал - посмотри в свои глаза в зеркале и, хоть жизнь и сложна, дай себе шанс преодолеть трудности. Никогда не сдавайся!

Фото: AP

Ольга Никитина, один из организаторов встречи с Ником Вуйчичем, рассказала, когда выяснилось, что во Дворец спорта "Нагорный" на основное выступление люди на инвалидных колясках попасть не смогут (из соображений пожарной безопасности), Ник сказал: "Очень хочу увидеться с особенными нижегородцами". И эту встречу организовали в одном из помещений стадиона "Нижний Новгород".

- Иногда люди с ограниченными возможностями здоровья не верят, что кто-то протянет им руку помощи, но нередко мечты сбываются. Триста жителей города с инвалидностью получили возможность увидеть легендарного человека благодаря акции "Подари надежду": ее спонсорами стали неравнодушные нижегородцы, которые купили билеты и вручили их людям с ограниченными возможностями. - отметила Ольга Никитина.

Досье "РГ"

Кто такой Вуйчич

Ник Вуйчич - австралийский мотивационный оратор, меценат, писатель и певец. Он появился на свет с синдромом тетраамелии - редким наследственным заболеванием, приводящим к отсутствию всех четырех конечностей. Тем не менее он научился плавать, работать на компьютере и писать. В 21 год Ник Вуйчич окончил Университет Гриффита в Брисбене.

Он счастливо женат. У супругов два сына и две дочери, все дети абсолютно здоровы. Веря в чудо, Вуйчич держит в своем шкафу пару ботинок...

Тем временем

Ты крут, парень!

Десятилетний скейтбордист Максим из Петербурга получил мировую известность. У мальчика нет обеих ног, однако он прекрасно катается на скейте и выполняет сложные трюки.

Максим ведет страницу в "Инстаграме" под названием My Family, Friends & Skateboarding - "Моя семья, друзья и скейтбординг". На фотографиях - жизнерадостный мальчишка в окружении друзей и родных. Он путешествует, жарит с друзьями хлеб на костре, хохочет, очень много катается на скейте и мечтает принять участие в Олимпиаде. При этом у Максима нет обеих ног по середину бедра. Это результат пожара, при котором мальчик пострадал, когда ему был всего год.

Фото: instagram.com/maxlullove

О юном петербуржце рассказал в своем "Инстаграме" знаменитый американский скейтбордист Тони Хоук. Он назвал Максима своим любимым скейтером. После этого мальчик в одночасье стал всемирно известным. Аудитория его резко выросла - сейчас у Максима около 27 тысяч подписчиков. Многие из них оставляют восторженные комментарии к его фотографиям.

"Ты крут, парень, - признает, например, один из подписчиков Максима. - Мой рост 188 см, но я преклоняю голову перед тобой, потому что, посмотрев твои видео в "Инстаграме", я понимаю, что ты гораздо выше меня".