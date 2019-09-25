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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Нижегородец стал чемпионом мотогонок Russian Superbike

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
19-22 сентября в Грозном на автодроме "Крепость Грозная" прошли пятый и финальный шестой этап чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам Russian Superbike. Пилот нижегородской команды Chrome Racing Илья Василевский (#47) участвовал в классе STK400 (спортивный мотоцикл с объемом двигателя не более 400 кубов).
Илья Василевский (слева) со своим тренером Владимиров Карзаевым. Фото: Макс Черствов Илья Василевский (слева) со своим тренером Владимиров Карзаевым. Фото: Макс Черствов
Илья Василевский (слева) со своим тренером Владимиров Карзаевым. Фото: Макс Черствов

Для всех пилотов этот трек был новым, поскольку соревнования здесь раньше не проводились. Тренировки прошли при солнечной погоде, но в субботу к началу гоночного дня начал моросить дождь при порывистом холодном ветре. Илья смог справиться со сложными погодными условиями и занял первую позицию в квалификации. В гонке он также удержал свое лидерство и выиграл пятый этап в классе STK400.

В воскресенье уже светило солнце, трасса просохла. В квалификации Илья опять стал первым, проехав круг за 1:31.508, тем самым опередив ближайшего своего соперника на две секунды. Это время стало рекордом трека в классе STK400. В гонке он пришел первым, став победителем шестого, финального этапа. По итогу всех этапов чемпионата Илья Василевский стал чемпионом России в классе STK400.

Фото: Chrome Racing
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В классе Supersport выступал ведущий пилот нижегородской команды Chrome Racing Владимир Карзаев. В субботней гонке он приехал вторым, в воскресенье - третьим.

- День пятого этапа выдался очень сложным, переменчивая погода дала время и понервничать, и попереживать: какую резину выбрать и на какой лучше ехать, - рассказал Владимир. - С учетом того, что тренировка была дождевая, я не сильно пытался добиться какого-то времени, а вот в квалификации было принято решение, что нужно ехать, все-таки, на дождевой резине. На скользких участках я чувствовал себя более уверено, но уже к середине квалификации я понял, что нужно одеть слики (гладкие шины, без рисунка протектора - прим.ред.). Механики очень быстро справились с этим и последние два круга мне дали возможность выйти на вторую стартовую позицию гонки.

Старт получился хорошим. Я не стал сильно зажимать лидера заезда Александра Васильева, знал, что лучше держаться за ним. Несколько кругов это получалось, но учитывая свои возможности, сбавил темп и чувствовал себя более комфортно, большинство ошибок совершались именно на первых кругах, когда я пытался удержаться на взвинченном темпе Васильева. Потом почувствовал, что резина стала нагреваться и мне показали, что Алексей Иванов меня начинает нагонять, поэтому держался траектории, на которой Алексею было бы сложно меня обогнать. В конце гонки, конечно, круговые подводили, давали нам понервничать, но мы финишировали с Ивановым в доли секунды.

По итогам чемпионата Russian Superbike Владимир Карзаев занял четвертое место, а по итогам Чемпионата России - третье. Нижегородский гонщик Сергей Петрукович в классе Supersport EVO стал третьи, несмотря на падение в воскресенье и сломанную кисть.

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