"Подвижный в подвижном" (Mobilis in mobile) - так звучал девиз капитана Немо. Этот девиз вполне подходит к Мининскому университету (Нижегородскому педагогическому университету имени Козьмы Минина). По крайней мере, именно такое мнение сложилось у корреспондента "РГ" после делового завтрака в редакции нижегородского филиала "Российской газеты" с врио ректора университета Еленой Юрьевной Илалтдиновой. Она рассказала об основных направлениях деятельности вуза и ответила на вопросы наших читателей.

Елена Илалтдинова начала с того, что педагоги сейчас работают со школьниками так называемого цифрового поколения, или поколения Z. Поэтому старые методики приходится существенно перекраивать.

В 90-е образование рассматривали как оказание образовательной услуги - то есть вам дали услугу, а взяли вы ее или нет - ваше дело. К счастью, эта идеология не стала массовой.

- Для современных детей, как правило, нет авторитетов среди взрослых. И если раньше мы говорили, что ребенок учится у взрослого, то сейчас этот процесс работает в обоих направлениях, где также взрослые учатся у детей. Мы называем это конвенцией поколений, - рассказывает врио ректора. - В университете мы никогда не забывали о макаренковском принципе "заботы и ответственности". Воспитательный аспект обязательно должен быть в школе. У нас в регионе сохранились детские общественные объединения, а в вузе есть школа вожатых, четыре педагогических отряда. Что же касается новых подходов в подготовке педагогов в связи с цифровизацией и новым типом школьников, то мы большое внимание уделяем опережающим образовательным пространствам. Это означает, что в нашем университете создаются такие мультимедийные рабочие пространства, которых еще нет в школе. У педагогов появляются дополнительные возможности, когда они приходят в школу. Они не просто готовы к практике в новых условиях - наши выпускники являются локомотивами в образовательном процессе.

Кроме того, по словам Елены Илалтдиновой, студенты в процессе обучения интегрированы в образовательные учреждения региона. Создана так называемая клиническая база практик. Это сеть учебных "школ-тренажеров", системы практик, которые создадут новый формат взаимодействия: педагог - вуз, педагог - ученик, ученик - студент. Тем самым выпускники легче входят в профессию и получают возможность опережающего трудоустройства. Университет также внедрил сервис постдипломного сопровождения педагогов и технологию "цифрового следа", которая позволяет отслеживать их активность. Эти меры должны способствовать закреплению молодого учителя в школе. В основе сервиса лежит идея двойного наставничества: новоиспеченный специалист консультируется как со своим наставником из университета, так и специалистом из школы, в которой работает.

- Таким образом мы, по сути, обеспечиваем своим выпускникам пожизненную гарантию. А при необходимости они всегда могут пройти курсы дополнительного образования и получить компетенции, чтобы соответствовать требованиям меняющихся реалий. Это и есть обучение на протяжении всей жизни.

В среднесрочной перспективе мы ставим целью трансформацию педагогического вуза в университет образования. Для этого мы в том числе работаем над развитием активности студенческого сообщества. Мининский университет стимулирует деятельность студенческих объединений и финансирует лучшие проекты из собственных (!) средств. И эти проекты доходят до реализации, - заключила Елена Илалтдинова.

Как учить детей поколения Z

Действующая модель образования "безнадежно устарела". Так говорят учителя, столкнувшиеся с проблемой обучения современных школьников. Все, что работало раньше (передача знаний из уст в уста, заучивание стихов или отрывков произведений наизусть), уже не работает. Да и сами учителя перестали быть авторитетом для учеников, поэтому в образовательной сфере очень остро стоит вопрос: как учить поколение Z? Из небольшого по времени опыта взаимодействия с сегодняшними школьниками и наблюдения за ними педагоги выделили несколько параметров для успешного обучения:

- оснащенность классов современными гаджетами;

- использование вместо бумажных учебников электронных книг и пособий;

- индивидуальный подход к каждому ученику вместо обычной "уравниловки";

- создание мотивации и здоровой конкуренции среди учащихся;

- подача сложных тем в виде презентаций с наглядными образами и минимумом текста;

- предложение части тестовых заданий в форме компьютерной игры (например, квеста);

- привлечение в школы и другие учебные заведения людей, достигших успеха в той или иной области;

- введение коучинга как предмета, чтобы дети учились правильно ставить цели и достигать их;

- занятия на сплочение команды и принятие совместных решений.

Вопрос - ответ

Мой сын пошел в первый класс. Насколько можно доверять молодым учителям? У меня большие сомнения в их компетентности.

Анна Ковалева, Сормовский район Нижнего Новгорода

Елена Илалтдинова: В нашем университете подготовке педагогов начальных классов уделяется огромное внимание. Вы можете быть уверены в их профессионализме. Но есть большая проблема взаимодействия с родителями, и ваш вопрос это подтверждает. Необходимо развивать культуру доверия. Педагог всегда готов к диалогу. Он готов развиваться вместе с родителями и детьми.

В последнее время популярностью пользуются различные курсы дополнительного образования. С чем это связано?

Алексей Самарин, Гагинский район Нижегородской области

Елена Илалтдинова: Отмечу, что ушло то время, когда человек входил в профессию раз и на всю жизнь. Нет больше линейной траектории, но есть много возможностей. Сегодня нельзя думать, что ты получил профессию и проживешь с ней всю жизнь. Теперь мы говорим о необходимости обучения на протяжении всей жизни. Для людей, которые чувствуют в себе талант педагога, наши двери всегда открыты.

Как решается вопрос раннего профориентирования?

Сергей Киселев, Дзержинск

Елена Илалтдинова: Для педагогических вузов это проблема - непросто выявить тех, кто склонен к педагогической деятельность. Для этого мы развиваем психолого-педагогические классы. Там работают наши психологи, помогают ученикам определиться. Учителям в школе мы предлагаем электронный сервис для профориентации с системой тестирования. Школьник может выбрать десятки направлений.

А что по авторским методикам в школах? Они приветствуются?

Николай Русинов, Советский район Нижнего Новгорода

Елена Илалтдинова: В России действует концепция единого образовательного пространства. Учитель, конечно, должен быть творческим, но авторским в школе должен быть директор. Тогда школа успешна.

Какую проблему вы бы сами выделили в системе педагогики?

Антонина Дербенева, Арзамас

Елена Илалтдинова: Это скорее проблема в общественном сознании. Необходимо формировать положительный образ учителя. Пока у нас низкий социальный престиж этой профессии. Вспомните армию - как к ней еще лет десять назад негативно относились. Но благодаря СМИ отношение к ней изменилось. Надеюсь, что в глазах общественности в ближайшее десятилетие профессия Учитель станет одной из самых престижных.