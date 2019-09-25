"Спартак" обыграл "КамАЗ" в Кубке России

Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".

В первом матче в нынешнем розыгрыше Кубка России "Спартак" отправился в Набережные Челны, где в последний раз играл в далеком уже 1997 году. Тогда звездный состав красно-белых вдоволь покуражился и выиграл 6:2. Нынешнему "Спартаку" о таких победах пока остается только мечтать.

Матч с клубом, выступающим в ПФЛ, получился напряженным. Хозяева в первом тайме ничем не уступали основному составу одного из лидеров РПЛ. Добавили напряжения и поклонники красно-белых, приветствовавшие главного тренера команды Олега Кононова баннерами, призывающими уйти в отставку.

Героем матча стал аргентинский нападающий Эсекьель Понсе. В первом тайме он открыл счет ударом головой. Впрочем, радость спартаковцев была недолгой и спустя пару минут Давид Караев с пенальти счет сравнял. Но все тот же Понсе во втором тайме сумел оформить дубль - 2:1.

В 1/8 "Спартак" сыграет с "Ростовом", который в гостях обыграл "Мордовию" - 2:0. Матчи 1/8 финала пройдут 30 и 31 октября.