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25.09.2019 12:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В бассейне пермской сауны мальчик отравился парами хлора

Текст: Константин Бахарев (Пермь)

Тридцать тысяч рублей заплатит владелец пермской сауны за отравление ребенка. Об этом сообщили в Пермском краевом суде.

В Китае более 60 человек госпитализированы из-за утечки хлора в бассейне

Несколько семей с детьми отдыхали в сауне "Жара" на улице Пушкарская, 140 в Мотовилихинском районе Перми. Дети играли в бассейне, ныряли и плавали. Через некоторое время одному мальчику стало плохо, его начало тошнить, появилось удушье, глаза заслезились.

Пермяки ушли из сауны, решив, что на свежем воздухе ребенку станет лучше. Однако, его самочувствие не улучшилось, кроме того, такое же недомогание началось у других детей. Для мальчика вызвали скорую помощь, и в больнице ему поставили диагноз - отравление парами хлора.

Дело окончилось судом, где родители пострадавшего ребенка предъявили иск владельцу сауны. В результате с него взыскано 30 тысяч рублей, решение вступило в законную силу.

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