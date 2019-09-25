Новости

УАЗ за 3,7 млн рублей: монстр с шестью огромными колесами 15:02
Астрономы предупредили о титаническом столкновении черных дыр 15:00
Лукашенко не желает делать яблоком раздора русский язык 14:58
Пассажирам загоревшегося в Барнауле самолета выплатят компенсации 14:57
Телеканал "112 Украина" лишили лицензии на вещание 14:55
Американскую "боевую микроволновку" обкатают за рубежом 14:55
Подача тепла в жилые дома в Москве обеспечена в полном объеме 14:50
В Красноярских школах ввели видеозапись уроков для разбора конфликтов 14:48
В ярославской колонии подрались осужденные 14:47
МИД РФ прокомментировал внесение Гальперина в базу "Миротворца" 14:33
Исследование: Россияне предпочитают покупать участки, а не готовые дома 14:30
Россияне не смогут жарить шашлыки и курить на балконах 14:30
Палеонтологи показали, как кусали тираннозавры 14:24
Названа дата премьеры фильма о Децле 14:14
Раскрыт возраст самой старой пенсионерки Москвы 14:10
Мужчина два года лечил рак молитвами и вернулся к врачам с осложнением 14:06
Самое большое куриное яйцо снесено на одной из птицефабрик Беларуси 14:06
Toyota C-HR для России переживет секретный рестайлинг 14:01
Треть гипермаркетов "Карусель" станут "Перекрестками" 14:00
Около 30 человек погибли при сходе оползня в Чаде 13:59
Видео: NASA показало искривление пространства-времени 13:54
Власти Ялты окончательно вернули городу Советскую площадь 13:52
Найден уникальный документ, принадлежавший римскому легионеру 13:50
Лукашенко готов решить вопрос с освобождением Шаройко и Политики 13:45
В Тюменской области похитившая младенца няня призналась в его убийстве 13:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как расширится ассортимент газетных киосков
Как расширится ассортимент газетных киосков
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
26.09.2019 13:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Контейнер поумнел

Он помогает жильцам не только экономить, но и зарабатывать на мусоре
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 215(7973)
Кто поверит, что мусорный контейнер сам может взвешивать отходы, распознавать, из какой квартиры их принесли, и сообщать, что его пора опорожнить? Тем не менее такой агрегат существует. Более того, он уже работает.
Такая площадка мотивирует людей к раздельному сбору мусора. Фото: Николай Нестеренко Такая площадка мотивирует людей к раздельному сбору мусора. Фото: Николай Нестеренко
Такая площадка мотивирует людей к раздельному сбору мусора. Фото: Николай Нестеренко

23 сентября в Нижнем Новгороде у дома N 7 по Верхнепечерской улице торжественно открыли такую площадку для сбора мусора. На ней под постоянным видеонаблюдением стоят два контейнера с двумя отсеками каждый. Один отсек предназначен для макулатуры, другой - для пластика и стекла, еще два - под все остальное. Но просто подойти и бросить туда что-то ненужное не получится: на каждом отсеке магнитные замки. Ключи, которыми они открываются, позволяют определить, из какой квартиры принесли мусор. Еще каждый отсек оборудован электронными весами и датчиком заполнения.

Зачем все это нужно? Во-первых, макулатуру, пластик и стекло ТСЖ намерено сдавать на переработку и получать за это деньги. Во-вторых, жильцы дома будут платить оператору только за вывоз своего мусора. А индивидуальный учет позволит (в будущем) по факту распределять между плательщиками как расходы на вывоз мусора, так и доходы за сдачу вторсырья.

В Самарской области запустят проект "умного" вывоза мусора

Домом на Верхнепечерской управляет известное уже на всю страну ТСЖ "454", опыт которого президент РФ отметил как образец рачительного расходования денег, уплачиваемых жильцами на содержание дома. Один из принципов председателя ТСЖ Михаила Швыганова - мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Поэтому на собрании жильцов было принято решение установить этот недешевый комплекс: его производство и установка обошлись товариществу в 700 тысяч рублей, но жители уверены, что вложения быстро окупятся.

Как отметил замгубернатора Нижегородской области Андрей Харин, в Нижнем Новгороде это второй подобный объект (но, по словам разработчиков, первый промышленно доработанный образец, который при желании можно запускать в серийное производство). А в России нигде ничего подобного нет.

- Думаю, что это настоящий прорыв и наш город уже выходит на уровень Финляндии и других стран - передовиков экологического движения. Опыт можно распространять по всей области. Есть, конечно, нормативные нюансы, требуется изменение федерального законодательства, но мы будем добиваться решения вопроса, - подчеркнул Харин.

Нормативные нюансы - это именно то, что мешает умной площадке стать действительно экономной уже сейчас: не позволяют действующие законы и регламенты. Как известно, мусор вывозится не по мере заполнения контейнеров, а по утвержденному графику, оплачивается вывоз не по весу, а по тарифам, которые, как считает Михаил Швыганов, сильно завышены, и жильцы платят за эту услугу больше чем до реформы. Он предлагает в качестве эксперимента ввести изменения в законодательные акты, которые позволили бы учитывать мусор по весу, а не количеству вывозимых контейнеров, а также заменять их по мере накопления.

Макулатуру, пластик и стекло ТСЖ намерено сдавать на переработку и получать за это деньги

Представитель регионального оператора по обращению с ТКО Марина Баширова отметила, что пока нет законодательных оснований для того, чтобы учитывать вывозимый мусор по весу.

В Екатеринбурге подвели промежуточные итоги мусорной реформы

- Фактическое определение отходов сейчас считается по объемам каждого контейнера, - добавила она. - К тому же в твердые коммунальные отходы включается и крупногабаритный мусор. Если переходить на оплату по факту, то нужно учитывать и его объемы.

Тем не менее Андрей Харин заметил, что "нормативные нюансы - это рабочие моменты, которые можно подкорректировать". По словам замгубернатора, в реформу обращения с твердыми коммунальными отходами, начавшуюся менее года назад, постепенно будут вноситься поправки, а областное правительство поддержит все проекты, направленные на экономию средств граждан и увеличение объема перерабатываемых отходов.

Цифра

700 тысяч рублей стоит опытный образец, установленный возле дома № 7 по Верхнепечерской.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород "Мусорная" реформа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Рогозин прокомментировал отказ в выдаче американской визы
Захарова назвала речь Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой"
Лавров счел "неприятным эпизодом" отказ Минска разместить военную базу
В системе быстрых платежей появится оплата по биометрии лица
Истребитель Су-30СМ вооружили системами Су-57