Кто поверит, что мусорный контейнер сам может взвешивать отходы, распознавать, из какой квартиры их принесли, и сообщать, что его пора опорожнить? Тем не менее такой агрегат существует. Более того, он уже работает.

23 сентября в Нижнем Новгороде у дома N 7 по Верхнепечерской улице торжественно открыли такую площадку для сбора мусора. На ней под постоянным видеонаблюдением стоят два контейнера с двумя отсеками каждый. Один отсек предназначен для макулатуры, другой - для пластика и стекла, еще два - под все остальное. Но просто подойти и бросить туда что-то ненужное не получится: на каждом отсеке магнитные замки. Ключи, которыми они открываются, позволяют определить, из какой квартиры принесли мусор. Еще каждый отсек оборудован электронными весами и датчиком заполнения.

Зачем все это нужно? Во-первых, макулатуру, пластик и стекло ТСЖ намерено сдавать на переработку и получать за это деньги. Во-вторых, жильцы дома будут платить оператору только за вывоз своего мусора. А индивидуальный учет позволит (в будущем) по факту распределять между плательщиками как расходы на вывоз мусора, так и доходы за сдачу вторсырья.

Домом на Верхнепечерской управляет известное уже на всю страну ТСЖ "454", опыт которого президент РФ отметил как образец рачительного расходования денег, уплачиваемых жильцами на содержание дома. Один из принципов председателя ТСЖ Михаила Швыганова - мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Поэтому на собрании жильцов было принято решение установить этот недешевый комплекс: его производство и установка обошлись товариществу в 700 тысяч рублей, но жители уверены, что вложения быстро окупятся.

Как отметил замгубернатора Нижегородской области Андрей Харин, в Нижнем Новгороде это второй подобный объект (но, по словам разработчиков, первый промышленно доработанный образец, который при желании можно запускать в серийное производство). А в России нигде ничего подобного нет.

- Думаю, что это настоящий прорыв и наш город уже выходит на уровень Финляндии и других стран - передовиков экологического движения. Опыт можно распространять по всей области. Есть, конечно, нормативные нюансы, требуется изменение федерального законодательства, но мы будем добиваться решения вопроса, - подчеркнул Харин.

Нормативные нюансы - это именно то, что мешает умной площадке стать действительно экономной уже сейчас: не позволяют действующие законы и регламенты. Как известно, мусор вывозится не по мере заполнения контейнеров, а по утвержденному графику, оплачивается вывоз не по весу, а по тарифам, которые, как считает Михаил Швыганов, сильно завышены, и жильцы платят за эту услугу больше чем до реформы. Он предлагает в качестве эксперимента ввести изменения в законодательные акты, которые позволили бы учитывать мусор по весу, а не количеству вывозимых контейнеров, а также заменять их по мере накопления.

Макулатуру, пластик и стекло ТСЖ намерено сдавать на переработку и получать за это деньги

Представитель регионального оператора по обращению с ТКО Марина Баширова отметила, что пока нет законодательных оснований для того, чтобы учитывать вывозимый мусор по весу.

- Фактическое определение отходов сейчас считается по объемам каждого контейнера, - добавила она. - К тому же в твердые коммунальные отходы включается и крупногабаритный мусор. Если переходить на оплату по факту, то нужно учитывать и его объемы.

Тем не менее Андрей Харин заметил, что "нормативные нюансы - это рабочие моменты, которые можно подкорректировать". По словам замгубернатора, в реформу обращения с твердыми коммунальными отходами, начавшуюся менее года назад, постепенно будут вноситься поправки, а областное правительство поддержит все проекты, направленные на экономию средств граждан и увеличение объема перерабатываемых отходов.

Цифра

700 тысяч рублей стоит опытный образец, установленный возле дома № 7 по Верхнепечерской.