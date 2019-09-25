В Оренбурге создадут дом-музей семьи Ростроповичей

Оренбургские власти полностью выкупят дом, в котором знаменитая семья музыкантов жила в эвакуации в годы Великой Отечественной войны. Речь идет о старинном одноэтажном здании на улице Зиминской, 25. До сих пор часть строения находится в частном владении. Три четверти здания уже переданы в собственность региона. Для создания единого комплекса необходимо выкупить оставшуюся долю. На эти цели будет выделена субсидия в пять миллионов рублей.

Ко всему, что связано с пребыванием в Оренбурге династии знаменитых музыкантов, в городе относятся трепетно. С 2013 года здесь проводится международный музыкальный фестиваль памяти великого маэстро, имя Мстислава и Леопольда Ростроповичей носит Оренбургский государственный институт искусств.

Семейная история Ростроповичей тесно связана с Оренбургом - это родина матери, деда и прадеда Мстислава Ростроповича. Позднее семья обосновалась в Баку, где и родился будущий виртуоз виолончели. В Оренбурге Мстислав Ростропович с младшей сестрой Вероникой впервые оказался подростком в эвакуации. Временным приютом для них стал дом на Зиминской, 25. В те годы он принадлежал крестной матери Славы - Елене Адольфовне Лонткевич, выпускнице Сорбонны, преподавательнице иностранных языков. Именно в этих стенах когда-то и произошло знакомство четы Ростроповичей - Леопольда Витольдовича и Софьи Николаевны.

Вернуться в Оренбург (тогда - Чкалов) супругам пришлось в 41-м. Чтобы прокормить семью в страшные годы военного лихолетья, Леопольд Витольдович - заслуженный артист РСФСР - преподавал в местном музучилище, а по вечерам подрабатывал игрой в кинотеатре. Спустя год он умер от сердечного приступа. Хоронили знаменитого музыканта всем городом. Опорой матери стал пятнадцатилетний Слава, чтобы помочь близким, подросток устроил в амбаре мастерскую: делал "коптилки" и рамки для фотографий, которые крестная потом продавала на рынке. Это помогло семье выжить. Спустя много лет, приезжая в Оренбург, Мстислав Ростропович неизменно посещал могилу отца на старом городском кладбище.

Сейчас дом на Зиминской закрыт для посетителей. Проводится техническое обследование здания, а затем здесь будет проведена реновация в рамках национального проекта "Культура". В музее уже начали собирать предметы для будущей экспозиции.