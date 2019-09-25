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25.09.2019 20:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самарской области инвесторы вложат миллиарды в производство молока

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Группа компаний "ЭкоНива" вложит 12 миллиардов рублей в строительство животноводческих ферм в Самарской области.
Инвестор построит в Самарской области животноводческие комплексы общим поголовьем не менее 10 тысяч. Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области Инвестор построит в Самарской области животноводческие комплексы общим поголовьем не менее 10 тысяч. Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
Инвестор построит в Самарской области животноводческие комплексы общим поголовьем не менее 10 тысяч. Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор головной российско-германской компании "ЭкоНива-АПК Холдинг" Штефан Дюрр подписали соглашение о сотрудничестве. Среди конкурентных преимуществ Самарской области Штефан Дюрр тогда отметил его удобное географическое расположение по отношению к уже существующим в соседних регионах комплексам, построенным компанией.

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Венчурный фонд Самарской области поддержит инновационные стартапы

Сейчас агрохолдинг - один из ведущих игроков отрасли на российском рынке. Сельхозпредприятия компании работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской, Ленинградской областях, республиках Татарстан и Башкортостан, Алтайском крае на площади более 582 тысяч гектаров.

- Также мы знаем, что в Самарской области много заводов по переработке молока, и здесь высокая покупательская способность, - отметил Штефан Дюрр. -Мы намерены построить в регионе три, а может быть, и больше животноводческих комплексов общим поголовьем не менее десяти тысяч голов.

Молочное и мясное животноводство - приоритетное направление в развитии сельского хозяйства региона. Тем более, что регион как никогда нуждается в увеличении объемов производства молока. Напомним, в августе этого года, в том числе в рамках развития нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в правительстве Самарской области было подписано соглашение с корпорацией "Данон" о сотрудничестве в рамках крупного инвестиционного проекта на площадке филиала корпорации - молочном комбинате "Самаралакто". Компания до 2020 года вложит в модернизацию завода 4 миллиарда рублей. В результате объем переработки молока вырастет вдвое - до 400 тонн в сутки. А конечная цель этой инвестпрограммы - создание на базе "Самаралакто" производства молочной продукции по инновационным технологиями.

В этих условиях региональным властям было важно замкнуть цепочку производитель-переработчик. С приходом агрохолдинга "ЭкоНива" самарские переработчики молока получат гарантированное качество продукции, отвечающее всем международным стандартам, а производитель молока - стабильный внутрирегиональный спрос на продукцию.

Фото: Технопарк "Жигулевская долина"
Бизнес Самарской области проявил интерес к Центру обработки данных

Важно сказать, что за тем, чтобы бизнес увидел свои перспективы в Самарской области, стоит напряженная работа по совершенствованию инвестиционной деятельности и созданию благоприятных условий. Региональное законодательство сегодня признано одним из наиболее развитых с точки зрения предоставления льгот и преференций инвесторам. Понятные и прозрачные "правила игры" положительно повлияли на позиции региона в различных рейтингах. Так, в этом году область поднялась на 24 позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата и вошла в тройку регионов-лидеров с лучшей динамикой роста. Работу с инвесторами, в том числе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в регионе ведет специально созданная структура - Агентство по привлечению инвестиций. В режиме "единого окна" агентство налаживает взаимодействие бизнеса и исполнительной власти. Его деятельность курирует министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

Справка "РГ"

"ЭкоНива-АПК" является одним из крупнейших производителей молока в России и Европе. Ежедневно сельхозпредприятия производят более 2,1 тысячи тонн молока. В 2018 году валовый надой молока составил 484 тысячи тонн. Общее поголовье крупного рогатого скота составляет более 170 тысяч, из которых более 82 тысяч - фуражные коровы.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций
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