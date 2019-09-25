В Самарской области уволены трое полицейских, скрывших счета в банках

По итогам проверки прокуратуры Самарской области уволены трое полицейских, которые не смогли объяснить многомиллионные поступления на счета в банках. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

Замначальника отдела по вопросам трудовой миграции ГУ МВД области скрыл факт перечисления на счет супруги 7,3 миллионов рублей. Эта сумма выше, чем совокупный доход семьи за три года почти на 3,5 миллиона рублей.

Инспектор ДПС не проинформировал работодателя о 8,6 миллионах рублей, которые оказались на счету его жены. Эта солидная сумму превышает задекларированный доход семьи также за три года.

Еще один инспектор ДПС при раскрытии сведений о доходах и имуществе за 2017-й год вообще не сообщил о своем лицевом счете в банке. Между тем на него поступило за год 5,8 миллиона рублей, что на 3,8 миллиона рублей больше общего дохода инспектора и его супруги за трехлетний период.

По итогам прокурорской проверки начальник ГУ МВД России по Самарской области уволил скрытных полицейских со службы в связи с утратой доверия.