В Татарстане две девушки изнасиловали парня из-за разбитого телефона

В Бугульме две девушки избили и изнасиловали 19-летнего студента за то, что он якобы повредил мобильный телефон одной из них. Об этом сообщает портал "Татарстан-24" со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК по республике Андрея Шептицкого.

По данным ведомства, инцидент произошел еще 15 сентября. Молодой человек пришел в квартиру к девушкам по просьбе одной из них - она просила помощи с телефоном, который был якобы неисправен. Парень взял телефон на осмотр, а когда вернул его, хозяйка устройства заявила, что экран треснул. Девушка потребовала от потерпевшего три тысячи рублей в качестве компенсации, на что парень ответил отказом. Тогда 22-летняя девушка вместе со своей 32-летней подругой избила молодого человека, после чего они совершили в его отношении насильственные действия сексуального характера.

Все происходящее девушки поочередно снимали на телефон. Через некоторое время они решили передохнуть и отпустили парня на поиски требуемых денег. При этом они пригрозили выложить в интернет записи изнасилования, если тот не вернется с деньгами.

Молодой человек обратился в правоохранительные органы. Девушек задержали. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Установлено, что потерпевший был трезв. Парень утверждает, что девушки планировали преступление заранее, а царапина на телефоне стала лишь поводом. Подозреваемые полностью признали причастность к совершению преступления. Им предъявлено обвинение в изнасиловании.