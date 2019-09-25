Юрий Чайка: Из-за чиновничьей волокиты лесные пожары не тушили вовремя

Генеральный прокурор России Юрий Чайка на совещании в Красноярске заявил, что к тушению лесных пожаров во многих регионах отнеслись безответственно. Борьбу с огнем часто начинали только после вмешательства прокуратуры.

- Почти во всех регионах требовалось вмешательство прокуроров для финансирования противопожарных мероприятий и приобретения специальной техники, - сказал Чайка.

В качестве примера чиновничьей безответственности он привел ситуацию Иркутской области, где летом этого года площадь одного из лесных пожаров увеличилась с 5 гектаров до 1 200. В итоге пожар перекинулся на территорию Прибайкальского национального парка, от огня с трудом уберегли поселок. А ведь в самом начале возгорание можно было ликвидировать без привлечения значительных сил и средств - главное, делать это вовремя.И такие ситуации в этом году были не единичны. В том числе - в Красноярском крае, Приморье и Забайкалье.