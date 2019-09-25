Продавцы различных "чудо-приборов", якобы позволяющих вернуть красоту и здоровье, становятся все активнее. Они звонят, пишут нам, куда только могут, используют дистанционные методы продаж, по старинке стучатся в двери и ловят за руку на улицах. Казалось бы, защиты от таких атак нет, но жители Кузбасса нашли управу на надоевших всем жуликов. Здесь массово выигрывают судебные процессы против фирм, навязывающих потребителям дорогостоящие средства.

В частности, уже несколько покупателей из Мариинска отсудили крупные суммы у продавцов медицинского изделия, которое торговцы выдавали за электро-бытовой прибор. Александр Каламагин доказал в суде, что многофункциональная вибромассажная накидка на кресло, проданная ему за 118 тысяч рублей с учетом 30-процентной скидки, на самом деле не является технически сложным товаром бытового назначения, как было объявлено продавцом - ООО "Азон", зарегистрированным в городе Астрахань.

Изделие со звучным названием "HM 2187" Каламагин купил на презентации, устроенной фирмачами в мае 2019-го. В качестве бонусов к накидке прилагались: пылесос, ручной массажер и пара подушек с одеялом. Договор куп-ли-продажи предполагал оплату в кредит, причем сумма процентов по нему, как и стоимость дополнительных банковских услуг, в цену товара не входили. А деньги мариинцу занял один из коммерческих банков - на три года, под 18,02 процента годовых.

Уже через пару дней Александру этот "золотой" массаж надоел, он одумался и направил в "Азон" претензию, потребовав расторгнуть договор и вернуть средства. Мужчина сослался на то, что продавец не проинформировал его о медицинских противопоказаниях к использованию накидки. Претензия осталась без ответа. И тогда покупатель обратился в суд, который в итоге доказал: изделие можно использовать для различных типов массажа, а значит, к нему должны прилагаться соответствующие документы. В том числе регистрационное удостоверение Росздравнадзора, данные об изготовителе товара и имеющемся у него праве заниматься производством медицинских изделий. Без этих бумаг торговать накидкой незаконно.

В результате Мариинский городской суд взыскал с продавца 178,5 тысячи рублей, включая компенсацию морального вреда и 59 500 рублей штрафа. На днях решение вступило в законную силу.

И это не первый судебный иск в отношении торговцев вибромассажными накидками, выигранный жителями Мариинска. Другая участница той же самой организованной "Азоном" майской презентации отсудила у фирмы более 200 тысяч рублей. А в конце прошлого года еще один житель Мариинска выиграл аналогичный иск более чем на 280 тысяч рублей. Только его обманули представители ООО "Овито", продавшие точно такую же накидку на кресло за 110,4 тысячи рублей при процентной ставке по кредиту в 21,6 процента. Кстати, эти странные названия - "Азон" и "Овито" - неспроста.

- Распространители китайских изделий, продающие их по сильно завышенным ценам, специально регистрируют свои ООО под названиями, созвучными широко известным торговым интернет-ресурсам: так проще ввести в заблуждение, - считает официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев. - К счастью, у "Азона" есть банковские счета, а значит и у покупателей накидок - шансы вернуть деньги.

Между тем, как рассказала "РГ" Татьяна Костарных, начальник отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, таких распространителей привлекают крупные города. Не так давно бурную деятельность развернули два ООО - "Посольство красоты" в Кемерове и "Центр здоровья" в Новокузнецке. Второе, в частности, продавало дорогие парфюмерно-косметические средства и оказывало медицинские услуги по неоправданно высоким ценам. Людей обзванивали, приглашали на бесплатные процедуры в офис на улице Тольятти. И после презентации и психологической обработки с использованием приемов агрессивного маркетинга с ними заключали договоры купли-продажи, оформляя банковские кредиты. Аналогичная схема действовала и в "Посольстве красоты", которое позже переехало в другой сибирский регион.

- На эти ООО приходили десятки жалоб, - говорит Татьяна Костарных. - Мы неоднократно привлекали юрлиц к административной ответственности и направляли материалы в другие надзорные органы - Росздравнадзор и управление лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности. Кроме того, все эти жалобы позволили нам подать судебный иск в защиту неопределенного круга лиц. Иск был удовлетворен, однако нарушения не прекратились. И тогда наш территориальный отдел в Новокузнецке, воспользовавшись прописанными в законе полномочиями, пошел на кардинальные меры - составил иск о ликвидации юрлица. Так что сейчас ООО "Центр здоровья" находится именно в этой стадии.

Эксперт подчеркивает - поток жалоб на дистанционную торговлю неуклонно растет, как и объемы этого бизнеса. А общество учится квалифицированно защищаться, в том числе с помощью судебных исков. Фирмы стремятся избегать судов и огласки - например, что касается "Азона", то в августе в Роспотребнадзор поступила жалоба от жительницы города Березовского, которая тоже купила вибромассажную накидку. Но сейчас это заявление уже отозвано: фирма добровольно расторгла договор с потребителем, который больше не имеет к ней претензий.

Роспотребнадзор предупреждает!

Если вас приглашает на бесплатные процедуры некая компания, не торопитесь принимать приглашение, обязательно выясните о ней как можно больше. И, возможно, уже после просмотра отзывов в интернете у вас отпадет всякое желание общаться с представителями фирмы.

Если вы все же решили пойти на презентацию и намерены заключить договор, помните: у продавца есть обязанности. В договоре должны быть прописаны стоимость, потребительские свойства и прочие характеристики товара. Согласно статье 10 закона "О защите прав потребителей", покупатель для объективного выбора должен получить весь объем обязательной информации о товаре.

Если вам предлагают медицинские услуги, не забудьте, что этот вид деятельности подлежит лицензированию. Ознакомьтесь с ней. Кроме того, медицинская организация по закону обязана иметь официальный сайт, а также место постоянного осуществления деятельности.

Проверьте, есть ли у организации и все остальные необходимые документы, включая прейскуранты, правильно оформленные ценники на товары и другая наглядная информация, в том числе о специалистах, оказывающих услуги. Наименование и реквизиты, как и наличие регистрации в налоговом органе, должны быть указаны на вывеске.

Помните, что на косметические средства распространяются требования технического регламента Таможенного союза, в котором прописаны требования к маркировке. На русском языке должны быть сведения об изготовителе, импортере, сроке годности товара.

При дистанционном способе торговли, когда товар нельзя "пощупать", возникает совсем другой вид правоотношений. Вы оплачиваете, получаете товар и, если он чем-то вас не устраивает, можете от него отказаться в семидневный срок без объяснения причин. Но помните: биологически активные добавки (БАДы) продавать дистанционным способом в России запрещено. Они должны реализоваться только через аптечную сеть, специализированные магазины или отделы. А если, поддавшись рекламе, вы сделали заказ дистанционно и не получили обещанного, обращайтесь в полицию.

Если вам предлагают огромные скидки "только сегодня, здесь и сейчас" на заведомо дорогостоящее средство, и при этом продавец - непонятное физлицо - требует стопроцентную предоплату, знайте: Роспотребнадзор вам уже не поможет. Это дело органов внутренних дел и налоговой службы.