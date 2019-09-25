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25.09.2019 09:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Кемеровская больница выплатит два миллиона рублей за смерть младенца

Текст: Никита Зайков (Кемерово)

По решению Ленинского районного суда города Кемерово областная больница выплатит компенсацию в размере 2 миллионов рублей за гибель младенца по вине медика. Как передает ТАСС, в эту сумму был оценен моральный вред, еще 15 тысяч рублей клиника заплатит семье в качестве покрытия судебных расходов.

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Как отмечается в судебных материалах, дежурный врач избрал неверную тактику ведения родов и не стал своевременно проводить кесарево сечение. При этом клинический анамнез пациентки имел для этого множественные показания. В течение нескольких часов женщина пыталась родить естественным путем, в то время как состояние младенца ухудшалось.

Операцию провели слишком поздно. В связи с необоснованным выбором консервативной тактики ведения родов ребенок скончался. Представитель больницы не стал оспаривать в суде вину медика. Ранее по факту смерти ребенка было возбуждено уголовное дело, однако оно было прекращено по истечению сроков давности.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Халатность врачей
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