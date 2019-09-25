Кемеровская больница выплатит два миллиона рублей за смерть младенца

По решению Ленинского районного суда города Кемерово областная больница выплатит компенсацию в размере 2 миллионов рублей за гибель младенца по вине медика. Как передает ТАСС, в эту сумму был оценен моральный вред, еще 15 тысяч рублей клиника заплатит семье в качестве покрытия судебных расходов.

Как отмечается в судебных материалах, дежурный врач избрал неверную тактику ведения родов и не стал своевременно проводить кесарево сечение. При этом клинический анамнез пациентки имел для этого множественные показания. В течение нескольких часов женщина пыталась родить естественным путем, в то время как состояние младенца ухудшалось.

Операцию провели слишком поздно. В связи с необоснованным выбором консервативной тактики ведения родов ребенок скончался. Представитель больницы не стал оспаривать в суде вину медика. Ранее по факту смерти ребенка было возбуждено уголовное дело, однако оно было прекращено по истечению сроков давности.