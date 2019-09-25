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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Мальчик из Тувы примет участие в "Детском Евровидении" в Польше

Текст: Дмитрий Лапин

Россию на "Детском Евровидении", которое пройдет 24 ноября в польском городе Гливице, будет представлять дуэт юных певцов. Это Татьяна Меженцева из Москвы и Денберел Ооржак из Тувы, победившие на национальном этапе конкурса.
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Денберел Ооржак проживает в тувинском поселке Кызыл-Мажалык вместе с бабушкой и старшей сестрой. Его недюжинный вокальный талант был замечен еще в раннем детстве, когда с ребенком стал заниматься известный в республике мастер горлового пения Борис Салчак. Как он рассказал агентству РИА Новости, Денберел вырос на классических произведениях российского и зарубежного рока. По словам наставника, мальчик слушал группы Nazareth, Uruah Heeр, "Диалог", что отразилось на его манере исполнения. Позже к роковому звучанию добавилось горловое пение.

Напомним, в отборочном туре Евровидения в Москве приняли участие 11 вокалистов в возрасте от 9 до 14 лет. По результатам интернет-голосования, а также оценок профессиональных детского и взрослого жюри, победителями с песней "Время для нас" стали Таня и Денберел - они получили 941 балл. Раньше Денберел Ооржак уже побеждал на телевизионном шоу канала НТВ "Ты-супер!".

Глава Тувы Шолбан Кара-оол поздравил талантливого земляка и пожелал ему успехов на международном конкурсе.

"Удачи вам на Евровидении. Болеем за тебя и Татьяну Меженцеву, за вас обоих не только всей Тувой - всей Россией!" - написал глава Тувы на своей странице "ВКонтакте".

Культура Музыка Поп-музыка Общество Семья и дети Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Тыва "Евровидение"-2019
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