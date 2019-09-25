На Алтае мать сломала школьнику руку за ошибки в домашнем задании

Следователи возбудили два уголовных дела в отношении жительницы Алтайского края, которая, воспитывая семилетнего сына, сломала ему руку. Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, женщина систематически избивала ребенка.

То, что ребенок живет в условиях психологического и физического давления, выяснилось в феврале этого года, когда его пришлось госпитализировать прямо из школы. Врачи подтвердили опасения педагогов: у мальчика была сломана рука. Оказалось, что эту травму причинила ему мать за неправильно выполненное домашнее задание.

И это был далеко не первый случай. Женщина наказывала сына по незначительным поводам, унижая его морально и избивая: в ход шли и табурет, и полено. Сейчас ребенка изъяли из семьи, он живет с родной тетей.

Горе-мать обвиняют в истязании и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Женщина вину не признает и от дачи показаний отказывается. Дело направлено в суд.