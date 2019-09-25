Новосибирский театр кукол поставит спектакль по заявке Роскомнадзора

Новосибирский областной театр кукол готовит представление для детей, главной темой которого станет безопасное поведение в интернете. Как передает ТАСС, спектакль будет создан по заявке Роскомнадзора.

- Планируем сделать спектакль о защите персональных данных детей, потому что мошенники пользуются тем, что практически все дети теперь используют гаджеты, - рассказал информагентству директор театра Юрий Горлатых. - Представители Роскомнадзора нам отправили информацию, с которой они приходят в школы - презентацию о том, что нужно делать и как можно себя защитить.

Точные сроки появления спектакля в репертуаре пока не определены, но известно, что именно материалы надзорного ведомства лягут в его основу. Основной темой станет безопасное поведение в соцсетях и возможные угрозы со стороны киберпреступников.

Отмечается, что у театра кукол уже есть подобный опыт. В частности, его артисты со сцены в форме кукольного представления обучают детей правилам дорожного движения в спектакле "Светофор-волшебник".