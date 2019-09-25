Новости

Видео: на авиабазе Хмеймим построили укрытия для Су-34 и Су-35 09:51
На Чукотке у мужчины нашли банку с золотом на 2,8 млн рублей 09:49
На Ставрополье сообщили об исчезновении самолета 09:48
В Хабаровском крае подняли по тревоге более 800 спецназовцев 09:47
В стрельбах на юге приняли участие 13 тысяч артиллеристов 09:45
В Сочи зафиксирована рекордно низкая температура за 125 лет 09:44
"КАМАЗ" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча Кубка России 09:37
Рынок акций США снизился из-за Китая и угрозы импичмента Трампу 09:29
Новосибирский театр кукол поставит спектакль по заявке Роскомнадзора 09:29
"Умные" подушка и матрац проследят за сном младенца 09:23
Спасение горящей в районе Курил плавбазы обойдется владельцу в 30 млн 09:23
Регионы Енисейской Сибири получат перспективную концепцию развития 09:22
Китай спустил на воду первый корабль нового типа 09:19
У Лаврова и Зеленского состоялся краткий разговор в Нью-Йорке 09:12
Врач рассказала, в каком случае пальмовое масло безвредно 09:12
Мощь на батарейках: кроссовер Jaguar I-Pace получит "заряженную" версию 09:02
Россия увеличила дальность морской ядерной ракеты 09:01
Принц Гарри с супругой снова разочаровали королеву Елизавету II 08:52
Блогеры выяснили, сколько спиц в диске нужно, чтобы машина могла ехать 08:45
Эстония отменила бесплатный безвиз для граждан Украины 08:35
Фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" собрал 15 тысяч участников 08:09
Бразильский боец ММА попросил главу UFC о бое с Нурмагомедовым 07:55
Глава Bellator пообещал провести в РФ турнир с участием Емельяненко 07:46
В шахте под Оренбургом погиб горняк 07:33
США не пустили россиян на конференцию по запрету ядерных испытаний 07:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
25.09.2019 09:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новосибирский театр кукол поставит спектакль по заявке Роскомнадзора

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новосибирский областной театр кукол готовит представление для детей, главной темой которого станет безопасное поведение в интернете. Как передает ТАСС, спектакль будет создан по заявке Роскомнадзора.

Фото: Ирина Штольба/РГ
В Ярославле покажут спектакль для одного зрителя

- Планируем сделать спектакль о защите персональных данных детей, потому что мошенники пользуются тем, что практически все дети теперь используют гаджеты, - рассказал информагентству директор театра Юрий Горлатых. - Представители Роскомнадзора нам отправили информацию, с которой они приходят в школы - презентацию о том, что нужно делать и как можно себя защитить.

Точные сроки появления спектакля в репертуаре пока не определены, но известно, что именно материалы надзорного ведомства лягут в его основу. Основной темой станет безопасное поведение в соцсетях и возможные угрозы со стороны киберпреступников.

Отмечается, что у театра кукол уже есть подобный опыт. В частности, его артисты со сцены в форме кукольного представления обучают детей правилам дорожного движения в спектакле "Светофор-волшебник".

Общество Семья и дети Культура Театр Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВД поддержало идею о снижении ненаказуемого порога скорости
В МИД РФ назвали позором отказ США выдать визы дипломатам из России
Эстония отменила бесплатный безвиз для граждан Украины
Россия увеличила дальность морской ядерной ракеты
Рыбаков с горящей плавбазы доставили на Шикотан