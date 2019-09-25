Омбудсмен назвала самые небезопасные регионы России для детей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова назвала регионы России, которые являются самыми небезопасными для детей. Это Алтай, Орловская, Московская, Новосибирская и Курганская области.

Анализ результатов акции "Безопасность детства" летом 2019 года раскрасил карту страны на три зоны: красную (опасную), желтую (удовлетворительную) и зеленую (благоприятную).

В желтой зоне оказались Саратовская, Архангельская, Свердловская, Иркутская, Оренбургская области. В зеленую зону вошли Белгородская и Пензенская области, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и Ханты-Мансийский автономный округ.

Алтай, Орловская, Московская, Новосибирская и Курганская области стали антилидерами рейтинга. Впрочем, окончательные цифры, по словам Кузнецовой, еще будут уточняться.