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25.09.2019 09:22
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Регионы Енисейской Сибири получат перспективную концепцию развития

Текст: Дмитрий Мальков
В Красноярске подписано соглашение о сотрудничестве в развитии регионов Енисейской Сибири. Его участниками стали"Корпорация развития Енисейской Сибири", "Сбербанк России" и StrategyPartnersGroup.
Фото: Татьяна Матящук Фото: Татьяна Матящук
Фото: Татьяна Матящук

- Для региона, стоящего у истоков создания проекта "Енисейская Сибирь", важно, что он живет и развивается, - подчеркнул министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев. - Особенно учитывая его уникальность - площадкой для реализации планов оказался большой макрорегион, включающий не только Красноярский край, но Хакасию и Туву. Мы очень надеемся, что взаимное сотрудничество таких ключевых в своих сферах организаций обеспечит проекту "Енисейская Сибирь" расширение состава участников и появление новых инвестиционных планов. Для регионов присутствия это новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления и активное социальное развитие территорий. Важно, что коллеги теперь будут помогать и подсказывать направления более эффективного приложения усилий и обеспечения дополнительных плюсов синергии, которые, возможно, не очевидны для каждого в отдельности, от развития всех регионов, входящих в Енисейскую Сибирь.

Фото: пресс-служба правительства Красноярского края
Презентация возможностей Красноярского края прошла в Токио

По словам генерального директора "Корпорации развития Енисейской Сибири" Сергея Ладыженко, соглашение стало важной точкой развития всего проекта, включающего уже 32 масштабных инвестиционных инициативы. "Мы видим, что это далеко не предел, потенциал у территорий огромный. Важно получить качественную аналитику по перспективным нишам, отраслям, направлениям, которые могут быть интересны как для инвесторов из РФ, так и зарубежных компаний. Рассчитываем на StrategyPartnersGroup в формировании таких новых предложений. И очень важно, что к соглашению присоединяется "Сбербанк", имеющий большую линейку интересных решений, готовых обеспечить непосредственное финансирование и обслуживание проектов, что придает документу практическую, прикладную плоскость", - уверен Сергей Ладыженко.

Заместитель председателя - управляющий Красноярским отделением ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев сообщил, что уже сейчас кредитный портфель организации в макрорегионе достигает 110 миллиардов рублей. Предусматривается его расширение, в том числе в рамках участия в Енисейской Сибири, еще на 20 миллиардов рублей. Но этим роль банка в проекте, как пояснил Дмитрий Солнцев, не ограничивается. Финансовая организация намерена активно помогать своей аналитикой в оценке предложений и привлекать новых инвесторов.

-Соглашение предусматривает партнерство в разработке стратегии и проектном управлении программой"Енисейская Сибирь". Особое внимание планируется уделить не только привлечению инвесторов, но и социальному аспекту жизни региона. Учитываться будут реальные потребности жителей края, способные повысить качество жизни населения. Будь то здравоохранение, образование или безопасность. Так же будет проведена оценка уже заявленных проектов и подготовлена дорожная карта их реализации, - рассказал руководитель проекта StrategyPartnersGroup Владимир Поклад.

Представить результаты совместной работы планируется в феврале 2020 года.

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