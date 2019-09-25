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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дым под крылом

В аэропорту Барнаула аварийно сел Boeing 767-300
Текст: Андрей Мельников
Российская газета - Столичный выпуск № 216(7974)
В аэропорту Барнаула совершил жесткую посадку летевший из Вьетнама пассажирский лайнер Boeing 767-300. У него загорелась стойка шасси, однако это не помешало экипажу посадить самолет и провести срочную эвакуацию пассажиров. Впрочем, после этого некоторым из них понадобилась помощь медиков.
Все пассажиры спаслись с помощью надувных трапов. Фото: sledcom.ru Все пассажиры спаслись с помощью надувных трапов. Фото: sledcom.ru
Все пассажиры спаслись с помощью надувных трапов. Фото: sledcom.ru

Boeing вылетел из вьетнамского города Камрань, и полет проходил в штатном режиме. Находившиеся на его борту 334 пассажира и десять членов экипажа уже готовились к посадке в аэропорту Барнаула, но приземлиться с первого раза самолет не смог - по словам очевидцев, он начал "буквально прыгать, как кузнечик". Экипажу пришлось заходить на второй круг, на сей раз приземлиться лайнеру удалось, но при этом выяснилось, что у него загорелась шина задней первой стойки шасси. К счастью, возгорание удалось быстро потушить, и командир скомандовал развернуть надувной трап.

Фото: iStock
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Стюардессы быстро открыли все люки, и пассажиры спешно покинули борт, не взяв даже багаж. После чего пешком направились по взлетному полю к зданию аэропорта. Позже некоторые из них признавались, что как только самолет пошел на второй круг, никто не паниковал, но при этом понимали: возможна аварийная посадка.

Любопытная деталь: накануне в барнаульском аэропорту прошли учения. Отрабатывалась нештатная ситуация после попадания в самолет молнии при взлете и отказе навигационных систем. Экипаж принял решение идти на аварийную посадку, но при приземлении произошло разрушение правого крыла и возгорание топлива. Учения спасателей прошли на "отлично". Всех "эвакуировали", всем "оказали помощь". Однако к реальному ЧП, по словам многих пассажиров, спасатели оказались не совсем готовы.

Стюардессы быстро открыли все люки, и пассажиры спешно покинули борт, не взяв даже багаж

По последним данным, пострадали 23 пассажира. В эвакуации участвовало семь бригад скорой медицинской помощи. Они отвозили пострадавших в травмпункты Барнаула и Краевой клинической больницы скорой медпомощи. Со многими пассажирами на месте работают психологи. "У всех жуткий стресс, - рассказывает одна из пассажирок Светлана Г-ая. - Врачи всем меряют давление, боятся внезапных инсультов".

Авиаперевозчик Azur Air, которому принадлежит лайнер, пообещал оказать всем пострадавшим пассажирам материальную помощь.

Сразу после эвакуационных мероприятий следователи приступили к осмотру лайнер. Фото: sledcom.ru
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