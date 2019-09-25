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25.09.2019 11:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ангарске скончались два пострадавших в ДТП пешехода

Текст: Дмитрий Лапин

В Ангарске пешеходы, попавшие накануне в аварию, умерли в больнице. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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По данным правоохранителей, молодой водитель на Subaru Legacy при попытке обгона не справился с управлением, вылетел с дороги, опрокинулся и на тротуаре сбил двух пешеходов. При этом на месте погибла пассажирка машины, сам виновник ДТП и еще один пассажир получили легкие травмы.

Сегодня стало известно, что число жертв автокатастрофы выросло до трех - скончались еще два сбитых пешехода. По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ).

Известно, что управлявший иномаркой 29-летний водитель только в этом году  четыре раза привлекался к административной ответственности  за нарушение ПДД, в том числе дважды - за проезд на красный сигнал светофора.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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