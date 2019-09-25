В Ангарске скончались два пострадавших в ДТП пешехода

В Ангарске пешеходы, попавшие накануне в аварию, умерли в больнице. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По данным правоохранителей, молодой водитель на Subaru Legacy при попытке обгона не справился с управлением, вылетел с дороги, опрокинулся и на тротуаре сбил двух пешеходов. При этом на месте погибла пассажирка машины, сам виновник ДТП и еще один пассажир получили легкие травмы.

Сегодня стало известно, что число жертв автокатастрофы выросло до трех - скончались еще два сбитых пешехода. По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ).

Известно, что управлявший иномаркой 29-летний водитель только в этом году четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе дважды - за проезд на красный сигнал светофора.