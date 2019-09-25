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25.09.2019 06:13
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Как вернуть детей во двор

Текст: Сергей Зюзин
Российская газета - Неделя - Сибирь № 215(7973)
В спорте бывают турниры, на которых нет проигравших - только победители. Особенно если это дворовый спорт. В Барнауле на базе школы N 133 прошел благотворительный турнир по волейболу и футболу в помощь "Солнышку" - краевому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних.
Участие в дворовых турнирах помогает ребятам стать здоровее и общительнее. Фото: Сергей Зюзин/РГ Участие в дворовых турнирах помогает ребятам стать здоровее и общительнее. Фото: Сергей Зюзин/РГ
Участие в дворовых турнирах помогает ребятам стать здоровее и общительнее. Фото: Сергей Зюзин/РГ
Фото: Нововоронежская АЭС
Под Нововоронежем прошел масштабный конноспортивный праздник

Организаторами соревнований выступил центр физического развития "Спортивная инициатива", который создали летом Максим Зырянов и Сергей Брагин, в недавнем прошлом игроки барнаульского волейбольного клуба "Университет". Открыть спортивный центр помогла крупная строительная компания, руководитель которой Юрий Гатилов увлекается волейболом. Это, по сути, дворовый клуб, объединяющий школьников и студентов, проживающих в микрорайоне "Дружный".

Руководство школы N 133 пошло навстречу "Спортивной инициативе" - предоставив для занятий свой спортгородок. Занятия, кстати, бесплатные. Начиная с лета на площадках кипят спортивные баталии, в которых тренерами, педагогами и судьями выступают Зырянов и Брагин.

Дети играют не только в волейбол, но и в футбол, баскетбол, теннис. Самым маленьким Максим и Сергей предлагают забытые сегодня дворовые игры вроде пионербола или вышибалы. В начале лета на всех площадках играло с десяток ребятишек, но за два месяца секция выросла до семидесяти человек. Многие родители, рассказывает Максим Викторович, говорят тренерам "спасибо" - дети оторвались от компьютеров, стали подвижнее и общительнее. Затем на спортплощадки начали подтягиваться и взрослые. В планах организаторов центра его расширение на близлежащие кварталы "Лазурный" и "2000-й".

Благотворительный турнир, прошедший в минувшие выходные, был посвящен сбору средств для "Солнышка" - с этим реабилитационным центром для несовершеннолетних школа N 133 сотрудничает не первый год. В соревнованиях по волейболу приняло участие двенадцать коллективов, собранных по "дворовому принципу": организаторы не делили команды на девчонок и мальчишек - кто с кем дружит, тот с тем и играет. А на футбольном поле состязались мальчишки из первого-четвертого классов.

Получился настоящий праздник. Не меньше детей турниру радовались многочисленные взрослые - родители и дедушки с бабушками, вспоминавшие свое дворовое детство, наполненное подвижными играми.

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