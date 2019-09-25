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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Барнауле у пассажирского Boeing при посадке загорелась стойка шасси

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В аэропорту Барнаула во время посадки у пассажирского лайнера Boeing 767-300, летевшего из Вьетнама, загорелась стойка шасси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Фото: iStock
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По данным агентства, борт вылетел из аэропорта вьетнамского города Камрань. При посадке загорелась правая стойка шасси, однако это не помешало посадить самолет. Приземление прошло благополучно. Никто не пострадал.

Как сообщает ТАСС, на борту самолета находились 361 человек и 10 членов экипажа. Собеседник агентства уточнил, что все они были эвакуированы по надувным трапам. По его словам, посадка прошла в штатном режиме, само возгорание произошло уже на земле, огонь быстро потушили. Во время полета экипаж воздушного судна не сообщал диспетчерам о неисправностях.

Медицинские службы подтвердили, что на данный момент никто из пассажиров судна не обращался за помощью. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, сотрудники ведомства начали проверку по факту происшествия. Будет проверено соблюдение исполнения законодательства о безопасности полетов.

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