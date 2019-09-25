В Иркутской православной гимназии произошло массовое отравление

В Иркутской православной гимназии от пищевого отравления пострадали 24 воспитанницы от 7 до 16 лет. Ученицы пожаловались на боли в животе и тошноту. Их пришлось доставить в Областную инфекционную больницу.

Как сообщает "Интерфакс", сегодня утром в больнице оставались десять девочек. Остальных перевели на амбулаторное лечение.

По предварительным данным, ученицы отравились кондитерскими изделиями - им давали пирожные. Впрочем, в гимназии числится более 270 детей и пирожные ели почти все, поэтому источник отравления еще предстоит установить.

- Отобраны пробы, проводятся лабораторные исследования для установления причины, - сказала пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Светлана Каурова.

Столовая гимназии закрыта до получения результатов эпидемиологического анализа.