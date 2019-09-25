"Школьные учебники прошлого века" - так называется выставка, посвященная началу нового учебного года, которая открылась в детском отделе Топкинской районной библиотеки имени В. М. Баянова.

Сегодняшним школьникам интересно полистать учебники, по которым занимались их мамы и бабушки. Фото: Юлия Потапова/ РГ

"Химия" за 1959 год, "Букварь", увидевший свет в 1980-м... Экспонаты, пользующиеся особым вниманием юных посетителей, вместе с библиотекарями собирали и читатели "РГ".

Кемеровский филиал доставил в Топки ранец и портфель первоклассника, а также целую подборку школьной литературы второй половины ХХ века.

Книги подарили жители областного центра - участники благотворительных акций. Уже четвертое лето подряд экспедиция "РГ" с помощью Почты России доставляет в отдаленные поселки Горной Шории по несколько сотен книг - народные библиотечки появились в Шор-Тайге, Эльбезе, Усть-Анзасе и Ортоне.