В лесной отрасли введут биржевые механизмы

Введение обязательных биржевых механизмов станет ключевым звеном в борьбе с нелегалами в лесной отрасли, заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в Красноярске на выездном совещании Коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросам законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования.

По его словам, Минприроды завершило подготовку шести законопроектов, концептуально решающих проблему. В частности, повышается эффективность системы контроля за оборотом древесины с введением электронного сопроводительного документа и внесением его в ЛесЕГАИ, применяются меры предотвращения необоснованных санитарных рубок, совершенствуется контрольно-надзорная работа с введением института лесной охраны, повышается достоверность учета - передачей на федеральный уровень полномочий по проведению всего комплекса лесоустроительных работ, вводится запрет нахождения в лесу лесозаготовительной техники и оборудования без документов на рубку леса, устанавливается государственная защита должностных лиц органов и учреждений лесной охраны.

Кроме того, поэтапно наращивается площадь дистанционного мониторинга лесов, растет численность госинспекторов (по состоянию на 01.07.2019 штатная численность государственных лесных инспекторов составила 23613 единиц, что на 400 единиц больше 2018 года). В результате проверок законности заключения договоров аренды и объемов было выявлено 1555 нарушений, материалы направлены в правоохранительные органы. "Механизмы защиты лесов разработаны, но ключевым звеном для предотвращения нелегальных схем считаю внедрение биржевых механизмов! Для этого необходимо определить порядок заключения экспортных сделок только на лесной бирже. Считаю, что и внутренний оборот с древесиной должен проходить только по такой модели", - подчеркнул Дмитрий Кобылкин.

Он предложил создать Российско-Китайскую лесную биржу, которая будет единственным инструментом торговли с покупателями из КНР.

"Кроме совместной работы при предотвращении нарушений в лесном хозяйстве сопредельных территорий, наши официальные китайские партнеры выразили готовность вместе с нами работать по строительству лесных селекционно-семеноводческих центров", - сказал министр. Он обратился к Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой поддержать инициативу по внедрению биржевых механизмов в отрасли.

Среди других основных проблем в отрасли Кобылкин назвал потери лесов от пожаров и в данном вопросе одним из основных дополнительных механизмов стабилизации ситуации является новая норма о возложении на лесопользователей обязанности по тушению лесных пожаров на арендованных лесных участках. Законопроект уже внесен в правительство.

Кстати

С 2014 по 2018 годы на 37% вырос объем поступлений в бюджет РФ от использования лесов (в 2017 году - 33,4 млрд рублей, в 2018 году - 45,9 млрд рублей);

- на 15% увеличился объем заготовки древесины (в 2014 году - 202,8 млн м3, в 2018 году - 238,6 млн м3);

- на 12% сократилась площадь выбытия лесов (в 2014 году - 1590,6 тыс. га, в 2018 году - 1399,8 тыс. га);

- на 9% увеличилась площадь лесовосстановления (в 2014 году - 864 тыс. га, в 2018 году - 954,6 тыс. га).

За последние два года и суммы лесных субвенций регионам увеличились на 40% - с 22,7 млрд рублей в 2017 году до 31,6 млрд рублей в 2019 году.