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25.09.2019 05:52
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Свидание с ангелом

В Новосибирске открылась выставка полотен Александра Шурица
Текст: Наталья Решетникова
Российская газета - Неделя - Сибирь № 215(7973)
"У многих из нас есть свой любимый ангел Александра Шурица", - говорили друзья, родные, близкие, пришедшие на открытие выставки художника. Экспозиция "Ангел в тумане" приурочена к 50-летию со дня приезда Александра Шурица в Новосибирск после окончания Московского высшего художественно-промышленного училища (бывшего Строгановского).
У многих посетителей выставки есть своя любимая работа Александра Шурица. Фото: Наталья Решетникова/ РГ У многих посетителей выставки есть своя любимая работа Александра Шурица. Фото: Наталья Решетникова/ РГ
У многих посетителей выставки есть своя любимая работа Александра Шурица. Фото: Наталья Решетникова/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ
Художник Наседкин представил выставку "Нефть: личная история"

Мастер ушел из жизни два года назад в возрасте 72 лет. Но его творчество по-прежнему никого не оставляет равнодушным. А нынешняя персональная выставка удивит даже знатоков. На третьем этаже Новосибирского государственного художественного музея (НГХМ) - шестнадцать картин из фонда музея и шестьдесят три из собрания семьи.

- Впервые представлена своеобразная ретроспектива живописи Шурица, от ранних работ до самых поздних, - отметил на открытии выставки ее куратор, главный научный сотрудник НГХМ Александр Клушин. - Начиная с 1990-х годов стиль художника становится настолько индивидуальным, похожим в чем-то на детские работы. Именно эти произведения создали ему имя. Мир художника, который так всем полюбился, хрупок и прекрасен. Экспозиции Шурица всегда позитивны по настроению, а его блондинки и ангелы - образы, которые вдохновлены любимой женщиной - женой Тамарой.

- Персональная выставка - это всегда огромная работа. Так сложилось, что Александр Давидович не показывал на них свои старые работы, считал это неприличным. Сейчас есть возможность вернуться ко многим его произведениям, - поделилась вдова художника Тамара Шуриц. - Александр Шуриц - художник, который шел впереди своего времени. Не все понимали, что он делает. Сегодня, возможно, каждый увидит для себя что-то новое. У нас есть возможность из нашего сегодня посмотреть на то, что художник делал раньше.

По словам друзей художника, Александр Шуриц любил веселье и атмосферу праздника. И картины, представленные на выставке, этому соответствуют: всматриваясь в них, невольно начинаешь улыбаться.

Между тем

Член Союза художников России, художник-график и живописец Александр Шуриц занимался и текстами, много писал для газет и журналов, сотрудничал с Западно-Сибирским книжным издательством в качестве иллюстратора детской литературы. С его участием связаны многие проекты, оставившие след в искусстве Новосибирска, такие как: "Выставка восьми" или "100 портретов выдающихся людей Новониколаевска - Новосибирска". Работы художника хранятся в музеях и частных коллекциях, в том числе зарубежных.

Культура Арт Живопись Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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