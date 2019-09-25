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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Зенит" обыграл "Енисей" и вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу

Текст: Максим Домчев
Футболисты санкт-петербургского "Зенита" со счетом 2:1 одержали волевую победу над красноярским "Енисеем" в 1/16 финала Кубка России и вышли в следующую стадию турнира.
Фото: Александр Паниотов/РИА Новости Фото: Александр Паниотов/РИА Новости
Фото: Александр Паниотов/РИА Новости

Команда Сергея Семака свой поход за Кубком России начала в Красноярске матчем против местного "Енисея", который еще в прошлом сезоне играл в Российской премьер-лиге, а теперь прозябает на дне турнирной таблицы ФНЛ. Однако ко встрече с действующим чемпионом страны красноярцы подготовились. В свою очередь "Зенит" дал передохнуть нескольким игрокам стартового состава - в частности, вне заявки остались Артем Дзюба, Юрий Жирков, Сердар Азмун.

Фото: Михаил Метцель/ ТАСС
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Счет в матче на 14-й минуте открыли хозяева поля. У бывшего игрока московского "Спартака" и махачкалинского "Анжи" Константина Савичева откровенно не получился навес, но мяч по замысловатой траектории влетел в сетку ворот Михаила Кержакова.

Гости из Санкт-Петербурга отыгрались на 58-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Алексей Сутормин. А спустя пять минут "сине-бело-голубые" вышли вперед - Роберт Мак из штрафной мощно пробил в ближний угол. В оставшееся время счет не изменился.

В 1/8 финала "Зенит" сыграет с томской "Томью", которая на своем поле разгромила "Тамбов" - 4:0. Матч пройдет 30 или 31 октября.

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