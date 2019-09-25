ЦСКА вышел в 1/8 финала Кубка России впервые за четыре сезона

Новости

"Порошенко 2.0". Соловьев призвал к санкциям против Киева из-за Зеленского 21:59
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби 21:28
Олег Духовницкий рассказал о взаимодействии Россвязи и Роскомнадзора 21:20
У петербуржцев начнут принимать старую мебель на переработку 21:09
В Подмосковье загорелась "серая" гостиница 21:06
Лавров: Россия будет соблюдать мораторий на ядерные испытания 20:59
Минфин заложил в бюджет прогноз инфляции на 2020 год на уровне 3% 20:57
В НАТО предложение РФ о моратории на РСМД назвали "не заслуживающим доверия" 20:55
Кит Харингтон сделал неожиданное признание о финале "Игры престолов" 20:50
В Барнауле 23 человека пострадали при жесткой посадке Boeing 767 20:46
Молодые москвички вдохновили парфюмера Hermes на создание новых духов 20:35
Van Cleef & Arpels: четыре новые версии знаменитого браслета Ludo 20:35
Salvatore Ferragamo: Hybrid стали лучшей версией и кроссовок, и туфель 20:34
Сумки Postina от Zanellato: напоминание об итальянских почтальонах 20:34
Montblanc выпустил коллекцию дорожных аксессуаров в духе 1980-х годов 20:34
Вьетнам: место для показа новых круизных коллекций одежды 20:34
Пополнение легендарной коллекции Chopard: цветы в Happy Diamonds 20:34
Путин допустил расширение ассортимента газетных киосков 20:33
Vacheron Constantin выпускает новую модель традиционных часов из стали 20:33
Мужской мультибренд St-James: меняя классику Belvest 20:33
Обновления от John Lobb: осенняя практичность не помешала элегантности 20:33
Piquadro обеспечит команду ЦСКА инновационными чемоданами на колесах 20:33
Голландский Suitsupply разработал самый легкий классический костюм 20:33
В Москве дебошир обжег глаза полицейским 20:18
Трамп заявил, что не давил на Зеленского 20:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
В Гидрометцентре рассказали о погоде в октябре
25.09.2019 21:10
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

ЦСКА вышел в 1/8 финала Кубка России впервые за четыре сезона

Текст: Максим Домчев
Московский ЦСКА во Владикавказе переиграл "Аланию" - 3:1 и впервые за последние четыре сезона сумел преодолеть стадию 1/16 финала Кубка России.
Фото: Стрингер / РИА Новости Фото: Стрингер / РИА Новости
Фото: Стрингер / РИА Новости

Для ЦСКА Кубок России три последних сезона складывался из рук вон плохо. Армейцы трижды подряд сходили с дистанции уже на стадии 1/16 финала. Обидчиками становились "Енисей" (сезон 2016-2017), "Авангард" (2017-2018) и "Тюмень" (2018-2019).

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
"Спартак" обыграл "КамАЗ" в Кубке России

Во Владикавказ в гости в "Алании", выступающей ныне в ПФЛ, не полетели многие лидеры команды - капитан Игорь Акинфеев, защитник Марио Фернандес и полузащитник Никола Влашич. В стартовом составе не вышел на поле Федор Чалов.

Фото: Михаил Метцель/ ТАСС
"Динамо" проиграло "Лучу" в Кубке России

Однако и без них ЦСКА открыл счет в самом начале матча. Ильзат Ахметов реализовал пенальти, назначенный за игру рукой, уже на второй минуте встречи. Батраз Хадарцев в середине тайма счет сравнял, также с пенальти, однако еще до перерыва японский форвард армейцев Такума Насимура вывел гостей вперед. Во втором тайме он оформил дубль и установил окончательный счет встречи - 3:1.

В 1/8 финала ЦСКА встретится с "Уфой", которая в своем матче обыграла "Чайку" из Ростовской области со счетом 1:0. Матчи пройдут 30 или 31 октября.

Спорт Футбол Кубок России Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Столица СКФО Северная Осетия Владикавказ ЦФО Москва Кубок России по футболу 2019/2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил Медведеву решить вопрос рентабельности предприятий ВПК
Лавров: Россия будет соблюдать мораторий на ядерные испытания
Ракета "Союз-ФГ" стартовала с космодрома Байконур
Генерал-майору МВД предъявлено обвинение в покушении на мошенничество
Пропавших людей смогут найти по геолокации