ЦСКА вышел в 1/8 финала Кубка России впервые за четыре сезона

Московский ЦСКА во Владикавказе переиграл "Аланию" - 3:1 и впервые за последние четыре сезона сумел преодолеть стадию 1/16 финала Кубка России.

Для ЦСКА Кубок России три последних сезона складывался из рук вон плохо. Армейцы трижды подряд сходили с дистанции уже на стадии 1/16 финала. Обидчиками становились "Енисей" (сезон 2016-2017), "Авангард" (2017-2018) и "Тюмень" (2018-2019).

Во Владикавказ в гости в "Алании", выступающей ныне в ПФЛ, не полетели многие лидеры команды - капитан Игорь Акинфеев, защитник Марио Фернандес и полузащитник Никола Влашич. В стартовом составе не вышел на поле Федор Чалов.

Однако и без них ЦСКА открыл счет в самом начале матча. Ильзат Ахметов реализовал пенальти, назначенный за игру рукой, уже на второй минуте встречи. Батраз Хадарцев в середине тайма счет сравнял, также с пенальти, однако еще до перерыва японский форвард армейцев Такума Насимура вывел гостей вперед. Во втором тайме он оформил дубль и установил окончательный счет встречи - 3:1.

В 1/8 финала ЦСКА встретится с "Уфой", которая в своем матче обыграла "Чайку" из Ростовской области со счетом 1:0. Матчи пройдут 30 или 31 октября.