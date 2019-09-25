Минск и Минеральные Воды свяжет прямой авиарейс

Отмечалось: в связи с ростом туристического потока между белорусской столицей и российской здравницей, а также с сильной загруженностью московского авиаузла, назрел вопрос об открытии регулярного рейса компанией "Белавиа" по маршруту Минеральные Воды - Минск - Минеральные Воды.
В таком случае Национальный аэропорт Минск можно использовать как транзитный для пассажиров Ставропольского края. В свою очередь, туристы из Беларуси смогут летать прямыми рейсами в российские здравницы и на горнолыжные курорты.