Минск и Минеральные Воды свяжет прямой авиарейс

Минск и город-курорт Минеральные Воды в ближайшем будущем может связать прямой авиарейс. Об этом договорились на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Ставропольского края.

Скоростная магистраль может связать Минск с Петербургом Отмечалось: в связи с ростом туристического потока между белорусской столицей и российской здравницей, а также с сильной загруженностью московского авиаузла, назрел вопрос об открытии регулярного рейса компанией "Белавиа" по маршруту Минеральные Воды - Минск - Минеральные Воды. В таком случае Национальный аэропорт Минск можно использовать как транзитный для пассажиров Ставропольского края. В свою очередь, туристы из Беларуси смогут летать прямыми рейсами в российские здравницы и на горнолыжные курорты.

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