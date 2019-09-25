Сведения об упавшем на Ставрополье самолете не подтвердились

Власти Ставропольского края не подтвердили информацию об упавшем на территории Предгорного района легкомоторном самолете. Об этом в среду сообщили "РГ" в муниципалитете.

Напомним, ранее в экстренные службы поступила информация о том, что легкомоторный самолет, который летал на малой высоте возле хутора Шести, внезапно скрылся из поля зрения очевидцев. Предположительно, он потерпел крушения.

- Мы вместе с сотрудниками МЧС обследовали территорию, прилегающую к возможному месту падения. Никаких следов ЧП обнаружено не было, - заявили в администрации.

В свою очередь, в краевом управлении МЧС заявили, что сообщение о возможном инциденте поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу в 07.45, но, по данным аэропорта Минеральных Вод, заявок на полеты на это время в указанном районе не поступало.