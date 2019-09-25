ЦИК направит в Кремль предложения о статусе местных избиркомов

Центризбирком направит в рабочую группу при администрации президента предложения, касающиеся изменения статуса муниципальных избирательных комиссий. К такому выводу ЦИК пришел по итогам анализа муниципальной кампании в Санкт-Петербурге. Ситуация обсуждалась на заседании комиссии в среду.

В ходе выборов депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга членам Центризбиркома постоянно приходилось держать руку на пульсе и выезжать в город. В ряде местных комиссий были нарушены процедуры регистрации кандидатов - чтобы восстановить порядок, приходилось продлевать время приема документов.

При постоянном контроле и вмешательстве ЦИК все-таки удалось провести муниципальные выборы, однако по их итогам комиссия сделала вывод, который был записан в принятом постановлении: "Существующая избирательная система Санкт-Петербурга, включающая в себя избирательные комиссии муниципальных образований, неэффективна и не способна обеспечивать избирательные права граждан без постоянного контроля со стороны ЦИК".

Центризбирком постановил признать неудовлетворительной работу горизбиркома по контролю за выборами депутатов муниципальных образований. "По выборам губернатора к вам претензий нет", - особо подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова.

На местном уровне выборов горизбирком, согласно постановлению, не принял достаточных мер реагирования, направленных на противодействие выявленным нарушениям законодательства о выборах. Элла Памфилова объяснила, что избирком реагировал в тех случаях, когда не заметить нарушения было просто невозможно.

Еще одна претензия - недостатки по формированию избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО). ЦИК, по словам председателя, неоднократно рекомендовал навести кадровый порядок. А именно - освободиться от "тех членов комиссий разного уровня, кто был замечен в тех или иных злоупотреблениях" в ходе прошлых аналогичных выборов 2014 года.

- Обновить состав, чтобы эти безобразия не повторялись - они повторились, - уточнила Памфилова, обращаясь по видеосвязи к председателю петербургского избиркома Виктору Миненко.

Она напомнила, что в ряде случаев члены комиссий, сформированных горизбиркомом, сами подавали на городскую комиссию в суд. "Вы сформировали такой кадровый состав, который нам такие сюрпризы ежедневно выдавал, чтобы мы постоянно вместе с вами сидели днем и ночью разгребали эту ситуацию", - добавила председатель ЦИК.

В своем постановлении Центризбирком поручил горизбиркому Петербурга провести всесторонний анализ работы избиркомов в ходе муниципальных выборов. Необходимо будет рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших нарушения законодательства о выборах, к ответственности - вплоть до расформирования отдельных избиркомов.

ЦИК также намерен обратиться к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой взять рассмотрение заявлений о нарушениях законодательства в ходе муниципальных выборов под личный контроль.

Кроме того, ЦИК направит рабочей группе при Администрации президента РФ по вопросам совершенствования избирательного законодательства предложения по изменению закона о выборах в части статуса избирательных комиссий муниципальных образований. Памфилова пояснила, что пока Центризбирком может весьма косвенно влиять на ситуацию, имеющую место в ходе данного уровня кампаний. Комиссии целесообразно на законодательном уровне получить больше рычагов, чтобы иметь возможность эффективнее и оперативнее вмешиваться в происходящее.

Надо на законодательном уровне исключить возможность утверждать, что ЦИК России и комиссии субъектов РФ не имеют отношения к муниципальным выборам, заявила она. В результате появятся основания для принятия соответствующих решений в отношении ИКМО.

По словам Памфиловой, также нужно предусмотреть ответственность ИКМО и территориальных избирательных комиссий (ТИК) в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения возложенных полномочий, повлекших массовые нарушения избирательных прав. "Предусмотреть ответственность председателя ИКМО в аналогичной ситуации. Он может быть освобожден от должности по решению ЦИК РФ или комиссии субъекта РФ. По решению ЦИК, если комиссия субъекта проспала этот момент", - отметила глава ЦИК.

Накануне горизбирком Санкт-Петербурга подвел итоги муниципальных выборов - избрано 1560 муниципальных депутатов, из них 959 (61,5%) выдвинуты партией "Единая Россия", 259 (16,6%) - в порядке самовыдвижения, 108 (6,9%) - партией "Справедливая Россия", 72 (4,6%) - КПРФ, еще 31 (2%) - ЛДПР. Также, по данным комиссии, избран 81 представитель партии "Яблоко" (5,2%) и 42 представителя Партии Роста (2,7%).

В горизбиркоме заявили, что будут настаивать на признании недействительными итогов голосования в ряде округов и расформировании избирательных комиссий муниципальных образований, которые нарушили права избирателей.

В настоящий момент предметом оспаривания являются результаты выборов в 15 муниципальных образованиях Петербурга, уточнила Элла Памфилова. Комиссия, по ее словам, готова представить свою позицию в суде. Председатель Центризбиркома подробно рассказала о жалобах, которые поступили на данные выборы. Пришлось разбираться по 1 тыс. 177 жалобам и обращениям, 173 из них были направлены в правоохранительные органы - пока ответа не получено.