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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Из подполья в карусель

"Ленком" открыл в Петербурге "Балтийский дом"
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(7974)
В Петербурге открылся двадцать девятый Международный фестиваль "Балтийский дом". Впервые в России покажут спектакль "Чайная", созданный режиссером из Пекина Мэн Цзинхуэем на основе пьесы китайского классика Лао Шэ. Однако критики Поднебесной уже назвали этот спектакль "вызовом национальной театральной традиции".
Спектаклем Марка Захарова "Фальстаф и принц Уэльский" открылся "Балтийский дом". Фото: Наталья Кореновская. Спектаклем Марка Захарова "Фальстаф и принц Уэльский" открылся "Балтийский дом". Фото: Наталья Кореновская.
Спектаклем Марка Захарова "Фальстаф и принц Уэльский" открылся "Балтийский дом". Фото: Наталья Кореновская.

Центр Ежи Гротовского и Томаса Ричардса (Понтедера, Италия) впервые приедет на фестиваль со спектаклем "Из подполья: ответ Достоевскому". Школа Гротовского превращает действо в мистический акт, а зрителя - в его участника.

Почти за 20 дней фестиваля публика увидит 12 спектаклей

Впервые на фестивале появится и международная творческая команда театра "НоНо", объединившая артистов из Франции, Болгарии, Испании, Германии, Швейцарии, Греции, Литвы, России, Великобритании, Китая и Кореи.

Фото: Роман Щербенков
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Как ни странно, впервые участником "Балтийского дома" станет и московский театр "Ленком". Когда-то два эти театра-тезки (при рождении "Балтдом" тоже носил имя Ленинского комсомола) тесно дружили. Похоже, сейчас эта дружба обретает новое дыхание. Во всяком случае, именно спектаклем Марка Захарова "Фальстаф и принц Уэльский" с участием прославленных ленкомовских артистов - Дмитрия Певцова, Александры Захаровой, Сергей Степанченко, Игоря Миркурбанова - открылся "Балтийский дом".

Фестиваль немыслим без Эймунтаса Някрошюса. Год назад мастер ушел из жизни. Его памяти будет посвящена специальная программа "Някрошюс. Продолжение…". Покажут спектакли театра "Мено Фортас", который создал великий постановщик, - "Инферно-парадисо", "Мастер голода". И последний спектакль Някрошюса "Сукины дети", поставленный им на сцене Клайпедского драматического театра, и "Венчание", поставленное в Варшаве.

Почти за 20 дней (фестиваль закроется 16 октября) публика увидит 12 спектаклей. Деятелей искусства наградят Международной премией "Балтийская звезда". Лауреаты 2019 года уже известны - председатель СТД Александр Калягин, председатель правления Финской национальной галереи Тарья Халонен, переводчик из Швеции Кайса Эберг Линдстен. В номинации "Память" прозвучит имя ушедшего Александра Володина. Премию "За поддержку культуры" вручат искусствоведу Нине Лобановой-Ростовской.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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