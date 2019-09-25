Проект широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), которая соединит восточные районы Петербурга с Западным скоростным диаметром (ЗСД), начнут реализовывать уже в 2020 году. Ожидается, что построена дорога будет к 2024-му. Новая магистраль призвана снизить нагрузку на улично-дорожную сеть в центральных районах города и связать спальные кварталы с основными зонами деловой активности.

Детали строительства ШМСД обсуждались на минувшей неделе в Смольном. На совещание в Петербург прибыли зампредседатель правительства России Максим Акимов и глава Минтранса Евгений Дитрих.

Вообще-то в территориальных документах городского развития Широтная магистраль скоростного движения под разными названиями стала появляться еще с 60-х годов прошлого века. Широтной дорогу называют потому, что она должна пройти с восточных в западные районы города. Начинаться ШМСД будет от съезда ЗСД, проходить под Митрофаньевским шоссе, далее дорога примет вид эстакады, маршрут проложен через Варшавскую улицу и до Витебского проспекта. Московский проспект ШМСД пересечет в районе станции метро "Электросила". Во Фрунзенском районе новую магистраль планируют довести до Зольной улицы, где в планах намечено строительство нового моста через Неву.

Сейчас ведется проектирование магистрали. Известно, что на дороге будет 11 развязок, ежедневно по новой магистрали смогут проезжать до 170 тысяч автомобилей со скоростью 110 километров в час.

Власти Петербурга обозначили ШМСД как приоритетный проект для городского развития. Губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил на совещании, что магистраль поможет перенаправить транспортные потоки и повысит доступность морского порта "Большой Санкт-Петербург".

Принципиальную важность новая дорога имеет и для Ленинградской области, особенно для Заневки, Кудрово и Янино. Так, по данным правительства Ленобласти, в регионе утвердили проект планировки территорий и проект межевания участка ШМСД, который пройдет от улицы Коммуны до Колтушского шоссе. В перспективе эту трассу планируется подключить к новому подъезду во Всеволожском направлении.

Ежедневная пропускная способность магистрали будет достигать 170 тысяч автомобилей

По оценкам руководителя Аналитического центра при правительстве России Владислава Онищенко, учитывая перспективы, которые ШМСД открывает для Петербурга и Ленобласти, трасса имеет все шансы попасть в нацпроект. Эту идею уже поддержал Евгений Дитрих, подчеркнув, что Петербургу и Ленобласти нужна единая агломерационная программа. Стоит отметить, что на реализацию петербургских транспортных проектов Минтранс предложил выделить из федерального бюджета 4,3 миллиарда рублей, на аналогичные цели в Ленобласти - еще 2,3 миллиарда.

Это не единственная мера поддержки от федерального центра, на которую город и область смогут рассчитывать при реализации проекта ШМСД. По информации правительства РФ, объем софинансирования по проекту Широтной магистрали со стороны федерального бюджета оценивается в 56,9 миллиарда рублей до 2024 года. Именно эту сумму запрашивала Северная столица.

- Включение ШМСД в нацпроекты, безусловно, положительно повлияет на строительство магистрали, это касается и сроков, и контроля исполнения, и финансирования. То, что магистраль городу очень нужна, неоднократно говорилось на всех уровнях, и этот проект не зря называют приоритетным, - говорит эксперт по развитию транспортной инфраструктуры Михаил Бурцев.

Тем временем

Учитывая сжатые сроки и высокую значимость проекта, Смольному и правительству Ленобласти рекомендовали подготовить финальную финансово-экономическую модель ШСМД. Ожидается, что уже в октябре она будет представлена в правительстве России. Параллельно аналитический центр при правительстве страны и Минтранс будут искать источники финансирования проекта и готовить документы для включения ШМСД в число нацпроектов. Ожидается, что новый статус петербургская магистраль получит уже в ноябре этого года.