Пока еще безымянная трамвайная линия соединит Купчино и Шушары

Смольный одобрил заключение концессионного соглашения о строительстве трамвайной линии, которая соединит микрорайоны Купчино, Шушары и Славянку. Это будет второй частный трамвай в городе, первый -"Чижик" -уже больше года возит пассажиров по Красногвардейскому району. На новую линию пришел другой инвестор.

-Проектируемая трамвайная линия пройдет по Фрунзенскому и Пушкинскому районам Санкт-Петербурга и поможет разгрузить дорожную сеть в часы пик, сократить время в дороге от Славянки до станции метро "Купчино" почти в два раза, до 30-35 минут. Кроме того, мы ожидаем, что в 2030 году количество пассажиров на данном направлении вырастет более чем в два раза - до 57 тысяч человек в сутки, -говорит председатель комитета по инвестициям Смольного Роман Голованов.

Строительство этой ветки и увеличение транспортной доступности Шушар, Славянки и других территорий на юге Петербурга обсуждается в городе давно. Эксперт Института территориального планирования "Урбаника" Илья Резников отмечает, что при анонсированном развитии пригородного железнодорожного сообщения на участке "Витебский вокзал - Купчино - Шушары -Царское Село -Павловск" на части маршрута новые трамвайные пути фактически пройдут параллельно действующей железной дороге. И существует риск того, что трамвай будет дублировать электричку.

Впрочем, новая ветка будет строиться в два этапа. Вначале линию доведут только до Шушар.

-Трамвайная линии от Купчино только до Шушар имеет право на жизнь, так как Шушары расположены близко к Купчино, -полагает Илья Резников. -Здесь продолжается строительство многоэтажного жилья, а пересадка пассажиров на электричку только на один перегон не будет оптимальным решением. Кроме того, трамвайные пути могут быть проложены по центру района, тогда как железнодорожная станция расположена на краю. Но строительство трамвайной линии далее Шушар, в пригород, будет затратным и неэффективным решением.

Тем не менее сами жители Славянки трамвай в своем поселке очень ждут.

Инвестор закупит 21 трамвай, общая протяженность трамвайных путей оценивается в 21 километр

-Мы хоть и живем в границах Петербурга, но даже когда я собираюсь утром на работу, то говорю, что поехала "в город". Каждый день трачу по полтора-два часа на дорогу в один конец, по 20-30 минут жду автобуса, потом едем по утренним пробкам до метро минут 40. Это очень сложно, -говорит Софья Загитова, жительница Славянки. Она, как и многие соседи, пристально следит за судьбой будущего трамвая и вечерами обсуждает с семьей, близко ли от дома будет остановка.

Сейчас в проекте появилась конкретика. Концессионное соглашение заключено с "Балтнедвижсервисом". Ожидается, что в его рамках инвестор проложит трамвайную ветку от Балканской улицы через жилые кварталы в Шушарах, а затем дотянет линию до поселка Славянка, где обустроит трамвайное депо. В рамках достигнутых договоренностей инвестор также закупит 21 трамвай. Общая протяженность трамвайных путей должна составить порядка 21 километра. Сколько конкретно средств потребуется на реализацию проекта, пока непонятно. В Смольном называют сумму не менее 25,9 миллиарда рублей. На инвестиционном портале Петербурга цена данного проекта обозначается уже в 40 миллиардов рублей.

Инвестор свободен в выборе марки трамваев. Но известно, что в концессионном соглашении прописаны требования к подвижному составу: современные низкопольные трамваи с вагонами, состоящими из трех секций. В трамваях необходимо предусмотреть обогреватели и кондиционеры.

Что важно, в новом транспорте будет приниматься проездной "Подорожник" и будут действовать все льготы. О такой договоренности с инвестором заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Какое название получит новый проект, предприниматель еще не придумал. Глава города предложил петербуржцам самим выбрать "имя" для трамвая. Горожане охотно поддержали инициативу. Многие предложили продолжить "птичью" тему, среди вариантов "Стриж", "Альбатрос". Ряд петербуржцев высказались за такие названия, как "Гермес", "Сатурн", "Ветерок" и "Ракета". Сторонники аббревиатур заявили, что трамвай необходимо именовать "Кушавянка", чтобы было понятно, через какие территории проходят вагоны. Нашлись и те, кто высказался за "Пыжика". Сейчас все предложения горожан анализируют.

Открытие движения до Шушар намечено на 2023 год, до Славянки - на 2024-й. Проектирование новой ветки уже началось.