С горящего в Норвегии российского траулера эвакуировали весь экипаж

Экипаж загоревшегося в норвежском Тромсё российского траулера "Бухта Наездник", состоявший из 29 человек, эвакуирован на берег. Как передают местные СМИ, 12 членов команды были отправлены в больницу с подозрением на отравление дымом.

Пожарные продолжают обследовать судно, помещения которого задымлены, предполагается, что внутри еще могут быть люди, не входящие в состав экипажа. Полиция использует беспилотник, чтобы получить полную картину происходящего.

Жители близлежащих домов были эвакуированы из-за дыма, другим было рекомендовано закрыть все окна.