Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов

Накануне в Любляне состоялось заседание исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Как сообщает пресс-служба УЕФА, члены исполкома приняли решение о том, что финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 состоится в Санкт-Петербурге.

Решающий матч главного клубного турнира Европы пройдет на домашнем стадионе "Зенита", который вмещает 68 тысяч зрителей. Финальная игра запланирована на 29 мая 2021 года. Отмечается, что дата носит предварительный характер и должна быть подтверждена УЕФА.

Выдвижение Санкт-Петербурга на прием финала Лиги чемпионов было утверждено исполкомом РФС в декабре 2018 года. Напомним, что Россия уже принимала финал Лиги чемпионов в 2008 году. Тогда решающий матч турнира прошел в Москве. "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти обыграл "Челси".

Добавим, что решающий матч Лиги чемпионов сезона-2021/22 примет Мюнхен, а через год - Лондон.

Кроме того, члены исполкома решили, что с сезона 2020/21 изменится регламент Лиги наций УЕФА. Теперь лиги А, В и С будут состоять из 16 сборных, тогда как в лиге D сыграют семь сборных. Команды будут распределены по лигам согласно их положению в Лиге наций-2018/19.

Регламент Лиги наций был изменен после консультации со всеми 55 национальными ассоциациями, входящими в состав УЕФА. Они выразили желание сократить число своих товарищеских матчей.

Концепция финальной стадии останется прежней. В финальный турнир выйдут четыре победителя групп лиги А, которые затем и выявят сильнейшего.

Исполком утвердил, что жеребьевка Лиги наций-2020/21 состоится 3 марта 2020 года в Амстердаме - в тот же день и в том же месте, что и Конгресс УЕФА 2020 года.