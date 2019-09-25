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25.09.2019 10:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В зоне риска

В Новой Ладоге сгорела половина памятников деревянного зодчества
Текст: Евгения Цинклер (Ленинградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 215(7973)
Проспект Карла Маркса в Новой Ладоге считается историческим центром. Здесь сосредоточены местные памятники архитектуры - по-купечески уютные деревянные дома. Еще пару лет назад их было двенадцать. Сейчас - шесть. Один за другим дома-памятники сгорают. В то, что это может быть случайностью, в городе не верит никто.
Здание бывшей церковно-приходской школы считалось одним из самых ярких новоладожских домов-памятников. Фото: Сообщество "Живой город" Здание бывшей церковно-приходской школы считалось одним из самых ярких новоладожских домов-памятников. Фото: Сообщество "Живой город"
Здание бывшей церковно-приходской школы считалось одним из самых ярких новоладожских домов-памятников. Фото: Сообщество "Живой город"

29 августа пожар вспыхнул в Доме Протодьяконовой. Одно из старейших зданий Новой Ладоги сильно пострадало от огня. А всего через полмесяца на проспекте заполыхал новый пожар - горела бывшая церковно-приходская школа. В реестре объектов культурного наследия она значится как "Дом, где в 1918 году проходила первая конференция РКП (б) Новоладожского района". Пламя уничтожило деревянную постройку практически дотла. По словам местных краеведов, это был один из самых ярких памятников в городе. До этого пожар уничтожил еще четыре исторических здания. Что (а скорее - кто) стало причиной, неизвестно. В обстоятельствах пожаров толком никто не разбирался.

Возмущенные жители Новой Ладоги - общественные деятели, музейные работники, краеведы - обратились с открытым письмом к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование пожаров под личный контроль и возбудить наконец уголовное дело.

Фото: Александр Талипов
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"Так как все сожженные здания являются объектами культурного наследия, поджоги бессмысленны с экономической точки зрения - возвести на земельном участке новое здание невозможно в соответствии с законодательством РФ, - пишут авторы обращения. - В то же время каждый пожар вызывает огромный общественный резонанс и ведет к росту социальной напряженности в городе. Жители Новой Ладоги очень любят свой исторический город. Для многих ладожан потеря каждого дома становится личной болью. Мы убеждены, что целью поджогов является устрашение жителей Новой Ладоги, создание в городе напряженной обстановки. Таким образом, данные действия имеют террористический характер. Только чудом в ходе пожаров пока никто не пострадал. В то же время ни по одному из пожаров уголовное дело не возбуждено, виновные не установлены и не наказаны".

Глава Следственного комитета отреагировал на обращение очень быстро. Уже на следующий день он поручил провести проверку. А еще через день в СК по Ленинградской области отчитались: возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В ведомстве объясняют, что, согласно охранному обязательству, содержать памятник в исправном техническом, санитарном и противопожарном состоянии должна администрация Новоладожского городского поселения. Значит, и виноваты в утрате памятника местные чиновники.

Правда, конкретных имен пока не назвали. Да и речь идет только о здании церковно-приходской школы. Горожане надеются, что следствие на этом не остановится, поднимет дела о предыдущих пожарах и накажет не только нерадивых чиновников, но и поджигателей.

Между тем на проспекте Карла Маркса осталось еще шесть памятников деревянного зодчества: дома 14, 17, 20, 31, 36 и 37. Все они находятся в зоне риска. Активисты Новой Ладоги говорят, что не раз обращались к администрации Ленинградской области с просьбой установить камеры наружного наблюдения возле домов-памятников. Но не нашли понимания. Вместо этого горожанам предложили создать народные дружины и самостоятельно охранять дома по ночам.

Справка "РГ"

Объекты культурного наследия, сгоревшие в Новой Ладоге

"Дом, в котором в годы Великой Отечественной войны размещался штаб Ладожской военной флотилии" - проспект Карла Маркса, 30,

"Бывший дом Агаповой" - проспект Карла Маркса, 18,

Одноэтажный и двухэтажный дома из комплекса Мухиных - проспект Карла Маркса, 52 а,

"Жилой дом Ж. Ф. Протодьяконовой" - проспект Карла Маркса, 54,

"Дом, где в 1918 году проходила первая конференция РКП (б) Новоладожского района" - проспект Карла Маркса, 41.

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