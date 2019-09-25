Первую премьеру сезона в Большом драматическом театре Петербурга - спектакль "Палачи" по пьесе Мартина МакДонаха - посвятили сразу двум юбилеям: 85-летию народного артиста СССР Олега Басилашвили и 100-летию театра.

Басилашвили занят в главной роли. Авторитетный палач Гарри Уэйд выходит в отставку по случаю отмены смертной казни (действие пьесы происходит в Англии в 1965 году).

Палач на пенсии - звучит довольно комично. Но автора пьесы, родившегося спустя пять лет после принятого закона, интересует не только черный юмор. МакДонах исследует психологию социума, переживающего перелом морали.

Великолепна реплика, звучащая из уст одного из персонажей: "Да таких повесить мало!" "Нет, - парирует палач-пенсионер, - повесить - в самый раз".

У МакДонаха Гарри - грубый, недалекий мужлан, не вдающийся в тонкости юриспруденции. В исполнении Басилашвили он - тщеславный профессионал, для которого его специальность - предмет гордости, а все рассуждения о гуманности и судебных ошибках - демагогия либералов.

Однако новый закон меняет все. Журналист, который приходит в паб, чтобы взять у Гарри интервью, казалось бы, обречен на провал: комментировать свою работу и свою отставку палач не желает. И только один "крючок" срабатывает: Гарри не допустит, чтобы интервью взяли у его конкурента, ушедшего в отставку еще десять лет назад. Ведь именно он, Гарри, - лучший палач города!

Режиссер Николай Пинигин блестяще решает сцену интервью, возможно - лучшую сцену спектакля. Вознесенный на помост, под свет софитов, Гарри упивается своей "минутой славы". И проговаривается о том, о чем намеревался молчать. Его циничные рассуждения о способах казни, его безапелляционная уверенность в своем праве лишать людей жизни, его завистливые рассуждения о том, что не удалось поучаствовать в Нюрнбергском процессе, а потому вся слава досталась конкуренту - рисует и характер, и судьбу персонажа, чья душа навсегда исковеркана накрепко усвоенными "правилами жизни".

Вознесенный под свет софитов, палач упивается своей "минутой славы"

Газетное интервью делает Гарри "героем дня". Но все меняется, когда его горячо любимая дочь, милая, застенчивая, странноватая Ширли (ее роль прекрасно сыграла Полина Дудкина) убегает на свидание со странным незнакомцем Муни (Руслан Барабанов - еще одна блестящая роль спектакля). Вдруг выясняется, что Муни - приятель того самого Хенесси, последней жертвы палача, которого обвиняли в насилии и убийстве молодых девушек. Но Муни-то знает, что Хенесси ни при чем, а вот сам он... Вскоре зритель приходит в полную уверенность, что Муни и есть тот злодей, оставшийся на свободе. И Ширли совсем скоро станет, если уже не стала, его очередной жертвой. Убеждается в этом и палач Гарри.

Наверное, если бы этот сюжет разрабатывал русский писатель, он привел бы Гарри к переосмыслению всей своей жизни, к раскаянию и роковому прозрению. Но МакДонах питается иной литературной традицией: ему ближе вкрадчивый британский юмор в стиле Ивлина Во. А потому "настоящий мужчина" Гарри просто скручивает хамоватого молодца и... подвешивает его в своем пабе с кляпом во рту и неустойчивым стулом под ногами. До выяснения всех обстоятельств. Надо ли говорить, что стул долго не выдерживает...

Зритель в недоумении: получается, зло наказано? Действительно, вешать таких надо? Но тут является счастливая влюбленная Ширли, которая, оказывается, вовсе не стала жертвой "маньяка", а просто весь вечер прождала его в отеле, очарованная первым свиданием.

Блестящая сцена в финале, где Гарри и его подручный стоят в недоумении над телом Муни, снятым из петли. Так значит, тот, которого казнили "по закону", был невиновен? И этот - тоже невиновен? Тогда, может, все же тот? Или оба? Или никто?

Николай Пинигин, объясняя свой выбор, сказал:

- "Палачи" МакДонаха - одна из лучших пьес, что я читал за последние годы. В ней есть и нежность, и черный юмор, и в то же время она очень серьезная. Гарри Уэйд - человек военного поколения, а его дочь Ширли и ее приятель Муни - это поколение Beatles, Элвиса Пресли, поколение, которое принесло в мир либерализм и отмену смертной казни. Вешая людей, палач исполнял свой долг, но как теперь ему с этим жить?

Тонкий и чуткий артист, Басилашвили вписал в свой образ еще одну, наверное, самую важную краску: его герой - человек нашего времени, человек, для которого смысл дела, которому служишь, в принципе не важен - важно лишь, насколько успешно ты справляешься со своим ремеслом, важны профессионализм и компетенции. И становится по-настоящему страшно.