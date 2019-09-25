У петербуржцев начнут принимать старую мебель на переработку

Петербуржцы смогут сдавать старую мебель на переработку. Пункт приема до конца года планирует организовать компания IKEA, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя российского подразделения корпорации Понтуса Эрнтелла.

Планируется, что петербуржцы смогут сдавать в пункт приема любую старую мебель, а не только ту, что была произведена на заводах ритейлера. Перерабатывать ее будут на предприятии компании в Новгородской области.

Ожидается, что ритейлер будет наращивать производство мебели из переработанного сырья.

Сроки, когда аналогичные пункты приема откроются в других городах страны, пока не называются.