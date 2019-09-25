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25.09.2019 10:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Юрист для большой семьи

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 215(7973)
В Архангельской области окажут правовую поддержку многодетным семьям, проживающим в сельской местности. Они смогут получить не только бесплатные консультации по разным отраслям права, но и практическую юридическую помощь - например, в составлении договоров по сделкам с недвижимостью.

Социальный проект, получивший президентский грант на развитие гражданского общества, охватил четыре района Поморья - Виноградовский, Пинежский, Холмогорский и Шенкурский. Помощь получат более тысячи семей.

- Мы давно работаем с многодетными и хорошо знаем проблемы, с которыми они сталкиваются, - отмечает руководитель юридической некоммерческой организации Ирина Ткачева, которая ведет проект. - Например, сейчас многих интересует информация о предоставлении денежной компенсации взамен земельных участков. Мы разъясняем, как ее получить, консультируем по другим вопросам.

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Проект предусматривает правовые семинары, личные приемы и дистанционные консультации. Специально для многодетных выпустят справочник с информацией о социальных гарантиях и контактами нужных служб.

Кроме того, в каждом муниципальном образовании пройдут семинары для местных властей и соцработников. Первый уже состоялся в поселке Березник Виноградовского района. В библиотеке Березника оборудовали рабочее место с ноутбуком и принтером. Такие точки появятся во всех муниципалитетах - участниках проекта.

- Сегодня на федеральном и региональном уровнях происходят изменения, улучшающие положение семей с детьми. Важно рассказывать им о мерах поддержки, которыми они могут воспользоваться, - подчеркнула спикер Архангельского облсобрания Екатерина Прокопьева. - И очень здорово, что некоммерческие организации включаются в эту работу. Главное, чтобы сами семьи проявляли активную позицию и обращались за разъяснениями.

Контакт

Получить правовую помощь многодетные жители региона могут по телефону прямой линии (8183) 12-10-16 или обратившись в интернет-приемную на сайте организации "Защита".

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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