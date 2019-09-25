В Карелии начали проверку сообщений о пытках в колониях

В УФСИН России по Республике Карелия начали проверку по якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверку начали по поводу появившейся информации в ряде СМИ и в соцсетях. В них, в частности, идет речь об исправительной колонии № 9, в которой содержатся осужденные за особо тяжкие преступления - разбой, убийства, сбыт наркотиков.

Колония находится под Петрозаводском. Некоторые из осужденных заявили своим адвокатам, что к ним применяли пытки.

Теперь с правдивостью распространенной информации будут разбираться в региональном УФСИН.