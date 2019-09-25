В Петербурге гадалка "сняла порчу" с пенсионерки за 150 тысяч рублей

Сотрудники петербургской полиции разыскивают женщину, которая в квартире на улице Верности устроила сеанс гадания и обманула хозяйку на 150 тысяч рублей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, гостья заявила находившейся в квартире пенсионерке, что со всех ее материальных ценностей необходимо снять порчу.

Пенсионерки передала гадалке 11 тысяч рублей наличными и фамильные драгоценности. Гостья провела обряд, заявила, что все в порядке и поспешила покинуть квартиру.

Уже после ее ухода пенсионерка обнаружила, что ценности гадалка забрала с собой.