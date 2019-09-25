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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Петербурге откроется Музей мостов

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

В Северной столице откроется Музей мостов. Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга подобрал подходящие помещения в центре города для хранения и экспонирования коллекции истории отечественного мостостроения.

Это помещение, расположенное по адресу Мучной переулок, дом 2, литера Г уже передано в аренду Центральному музею железнодорожного транспорта Российской Федерации. Предполагается, что именно он станет головным учреждением для нового Музея мостов.

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Музей мостов откроет свои двери для посетителей 26 сентября. На площади свыше 1300 квадратных метров разместится коллекция, которая формировалась в течение более 200 лет. Сегодня она включает в себя около 100 моделей главных символов Санкт-Петербурга - мостов. Мостов деревянных и каменных, металлических и шоссейных, существующих и не реализованных. Мостов, являющихся копиями петербургских переправ, которые создавались XIX-XX веках и мостов по самым современным проектам. 

Подобранные помещения соответствуют всем необходимым условиям и по температурно-влажностному режиму, и по организации проходов посетителей к экспонатам.

Ранее Музей мостов располагался на территории одного из мостостроительных предприятий в городе Красное село. Но после банкротства владельца здания, в котором находился музей, встал вопрос о перебазировании коллекции.

 

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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