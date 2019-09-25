В Петербурге откроется Музей мостов

В Северной столице откроется Музей мостов. Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга подобрал подходящие помещения в центре города для хранения и экспонирования коллекции истории отечественного мостостроения.

Это помещение, расположенное по адресу Мучной переулок, дом 2, литера Г уже передано в аренду Центральному музею железнодорожного транспорта Российской Федерации. Предполагается, что именно он станет головным учреждением для нового Музея мостов.

Музей мостов откроет свои двери для посетителей 26 сентября. На площади свыше 1300 квадратных метров разместится коллекция, которая формировалась в течение более 200 лет. Сегодня она включает в себя около 100 моделей главных символов Санкт-Петербурга - мостов. Мостов деревянных и каменных, металлических и шоссейных, существующих и не реализованных. Мостов, являющихся копиями петербургских переправ, которые создавались XIX-XX веках и мостов по самым современным проектам.

Подобранные помещения соответствуют всем необходимым условиям и по температурно-влажностному режиму, и по организации проходов посетителей к экспонатам.

Ранее Музей мостов располагался на территории одного из мостостроительных предприятий в городе Красное село. Но после банкротства владельца здания, в котором находился музей, встал вопрос о перебазировании коллекции.