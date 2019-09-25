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25.09.2019 20:35
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Калина" красная

В Петербурге показали отреставрированный фильм Василия Шукшина
Текст: Ольга Штраус ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(7974)
В Петербурге в одном из старейших кинотеатров города "Авроре" прошла премьера отреставрированного фильма Василия Шукшина "Калина красная". Уникальный случай - спустя неделю, с 3 октября, эта легендарная кинолента снова выйдет в прокат по всей стране.
Василий Шукшин снял "Калину красную" в 1974 году. Для него была принципиально важна эта работа. Фото: Игорь Гневашев / MOS.RU Василий Шукшин снял "Калину красную" в 1974 году. Для него была принципиально важна эта работа. Фото: Игорь Гневашев / MOS.RU
Василий Шукшин снял "Калину красную" в 1974 году. Для него была принципиально важна эта работа. Фото: Игорь Гневашев / MOS.RU

Интересно и то, что в начале сентября 2019 года отреставрированная копия "Калины красной" принимала участие в конкурсе классики мирового кино на Венецианском кинофестивале. И это не первый выход фильма на экраны европейских кинофорумов: в 1975 году "Калина красная" участвовала в Берлинском кинофестивале в рамках программы "Форум". А немецкий режиссер Райнер Вернер Фассбиндер включил эту картину в десятку своих любимых фильмов.

Немецкий режиссер Райнер Вернер Фассбиндер включил "Калину красную" в десятку своих любимых фильмов

И тем не менее такой бурный интерес к ленте, снятой почти полвека назад, удивляет и восхищает. Что пленяет сегодняшнего зрителя, воспитанного на американских боевиках и сентиментальных сериалах, в этом советском фильме? На чем базируется уверенность прокатчиков, что отреставрированную "Калину красную" будут смотреть с интересом?

В "Авроре" сказали, что билеты на сеанс раскупались как горячие пирожки. "Примечательно, что возраст зрителей самый разный, - говорит Арина Аракелова, начальник отдела рекламы кинотеатра. - Посмотреть "Калину красную" пришли и молодежь, и люди зрелого возраста, которые наверняка помнят первый выход картины на экраны".

Фото: Белое зеркало.
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Василий Шукшин снял ее в 1974 году, это был его последний фильм: режиссер умер спустя полгода после премьеры. Для него была принципиально важна эта работа: и сценарий ленты он написал сам, и сам сыграл в фильме главную роль - вора-рецидивиста Егора Прокудина, который приезжает после освобождения из колонии к своей "заочнице", подруге по переписке Любе. Семья Любы, понятно, побаивается и не одобряет возможный брак. Однако сердечность и душевная теплота простых сельских жителей, глубокое понимание Любой исковерканной судьбы бывшего "тюремщика" вроде бы помогают Егору "выпрямиться". Но хеппи-энда не случается: в финале Прокудина настигает месть прежних дружков.

Как сообщил журналистам главный инженер "Мосфильма" Виктор Тамазин, реставрация картины заняла около четырех месяцев. "Картина оцифровывалась с оригинального съемочного негатива, предоставленного Госфильмофондом "Мосфильму" как правообладателю, - говорит он. - Негатив был оцифрован в разрешении 4К. Если мы "проецируем" это на телевизионный стандарт, то получается соответствие формату Ultra HD. Главная задача была - сохранить фильм, представить его в современном мире в новом качестве, не ниже, чем в разрешении HD".

И зрители уже сполна оценили и качество звука, и обновленные цвета картины: она в буквальном смысле заиграла красками. "Реставрация и оцифровка отечественного кинонаследия - очень важная задача нашей культуры, - отмечает петербургский культуролог, киновед Александр Поздняков. - Сегодня не каждый из молодых скажет, кто такой Тарковский или Эйзенштейн. А уж посмотреть черно-белый фильм, который волновал его родителей и бабушек, - это почти подвиг. Отрадно, что старым нашим картинам возвращается молодость. Оживают воспоминания, впечатления детства. Как хорошее вино, с годами старое доброе кино раскрывается, увлекая своей искренностью и художественной глубиной".

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