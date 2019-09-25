В Петербурге вскрыли схему обмана пенсионеров в медцентрах

Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга начали проводить обыски в сети медицинских центров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обыски проводятся в связи с уголовным делом о мошенничестве в отношении пожилых граждан. По версии следствия, у потерпевших в этих медицинских центрах диагностировали несуществующие болезни, после чего их вынуждали платить за дорогостоящее лечение.

Таким образом преступной группе удалось обмануть более 150 человек.

- В настоящее время идут обыски, выявлена организованная преступная группа, участники которой под видом врачебного обследования ставили людям придуманные диагнозы, а затем брали деньги за лечение, - рассказал собеседник.

В основном на эту удочку попадались доверчивые пожилые люди. Несколько человек, состоящих в организованной преступной группе, уже задержаны.